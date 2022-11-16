新HPE Cray重磅出擊 讓企業享受超級運算的豐厚效益

Hewlett Packard Enterprise(NYSE: HPE)宣布推出體積更小、價格更親民的獨步全球且強效節能超級電腦，讓更多企業組織利用超級運算技術加速獲得洞察力、解決問題與進行創新。

產品組合的新生力軍包括新HPE Cray EX與HPE Cray XD 超級電腦，採用HPE Exascale（百萬兆級）等級創新運算技術的超級電腦提供加速運算、網路連線、儲存與軟體等專用技術，搭配彈性的功率和散熱選擇，讓端對端及特定工作負載的技術強勢升級。新超級電腦具備強大效能與大規模AI模型(AI-at-scale)功能，可處理資料密集型且高效能需求的工作負載、推動AI與機器學習計畫並加速創新，讓產品與服務更快進入市場。

HPE產品 長 總監暨高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)及實驗室資深副總裁Trish Damkroger表示，「我們正處於百萬兆等級(Exascale)運算的新境界，這也表示，在這個資料暴增的世代，我們需要更先進的建模、模擬、分析與大規模AI模型功能，以獲得預期的成效並加速創新。新HPE Cray超級電腦採用領先全球的百萬兆等級(Exascale)運算技術，讓更多企業組織與公家機構利用符合其規模與資料中心需求的超級運算技術推動業務成長。」

HPE Cray EX2500 超級電腦採用100%直接液冷的散熱方式來提升能源效率。

透過超級運算加速產品上市並提升產業競爭力

超級運算對進階研發工作與提升競爭力至關重要。將超級運算的力量擴展至企業組織，就能透過建模與模擬來建立數位模型，以便在產品上市前了解其趨勢走向和運作方式。此外，由於許多產品與服務都整合了AI與機器學習技術，企業組織可利用超級運算，整合自然語言處理與電腦視覺等實際應用，建置與訓練更大規模且的AI模型，迅速預測成果。

石油、天然氣等能源領域、金融服務、醫療與生命科學以及製造等，可利用HPE超級運算解決方案所提供的強大技術獲得龐大效益，因這些解決方案可滿足他們對資料中心空間、規模與預算上的需求。事實上，這些解決方案能讓各行各業受益，例如：

一、提升汽車的安全性與效能，加速產品上市：汽車製造商在讓產品上市前，首要之務是通過碰撞測試，以確保新車的安全性與效能。透過超級運算技術，汽車製造商可以透過數位模擬測試，有效地改善車輛設計，同時，藉由模擬意外狀況來提升乘客安全，免除所有實體測試與碰撞模擬測試所需的成本與資源。

二、透過環保材質提升製造成效：藉由模擬物理與化學元件找出替代性材料，幫助製造業者為個人與消費性用品提供環保包裝選擇，進而降低營運成本。

三、加速開發新藥物，讓疾病更快被治癒：研發人員與藥物實驗室可更有效地了解化學反應，進而為尚無法治癒甚至迄今人類尚未發現的疾病開發具突破性的新藥物。

四、在金融市場上即時做出關鍵性決策：金融產業分析師可利用超級運算效能與AI功能，提供詳細的分析報告與先進的演算法，以預測重要的股市趨勢和交易，甚至更有效地偵測並強化詐騙偵測並提升風險管理。

將百萬兆級的創新技術，擴展成更容易被使用的超級運算能力

HPE推出的新超級電腦能帶給政府機構與企業組織極大效益，諸如：一、HPE Cray EX2500超級電腦－採用與HPE Cray EX4000超級電腦相同的架構，不僅是全球第一台最快速的百萬兆級系統，體積也縮小24%，非常適用於企業資料中心。新產品採用100%直接液冷(direct-liquid cooling)的散熱方式來提升能源效率，為想要獲得更高效能、減少使用空間及碳足跡的大型企業提供經濟實惠的解決方案。二、HPE Cray XD2000與XD6500超級電腦－透過HPE與Cray產品整合而成的高密度、專用型伺服器，能為建模、模擬與AI等進階工作負載提供最大效能。新HPE Cray XD超級電腦不僅能與既有資料中心相容，並提供高彈性與多種選擇，企業組織可根據工作負載需求自由選擇CPU、加速器、儲存、互連、功率與散熱技術。

新超級電腦也具備以下專為百萬兆級運算系統打造的技術，支援如AI與機器學習等需要密集運算與處理大量資料的工作負載：

一、HPE Slingshot：與乙太網路相容的互連技術，能滿足高速與控制壅塞的需求，讓複雜的應用程式更順暢地運作。

二、Cray Clusterstor E1000：提供具有智慧分層儲存擴充功能，以支援AI模型訓練等資料密集型工作負載，讓資料儲存與存取更簡單高效。

三、HPE Cray程式設計環境：完美整合編譯器與開發者工具的軟體套件，實現程式碼的可移植性，讓客戶能隨時隨地執行程式碼，進而最佳化建模、模擬、分析與AI應用程式。

四、先進的直接液冷功能：可有效幫助高功率裝置散熱，例如處理器、GPU與交換器。

透過專用的機器學習軟體 實現大規模AI模型(AI-at-scale)功能

新超級電腦可以實現大規模AI模型功能，並結合最佳化的機器學習軟體平台HPE機器學習開發環境，讓客戶更快建置與訓練更大型的AI模型。透過HPE的世界級超級運算技術以及HPE機器學習開發環境，使用者可以將建置與訓練機器學習模型所需的時間從數個月、數個星期縮短至數天。

強大的異質運算與加速解決方案的完整健全系統

新HPE Cray EX2500、HPE Cray XD2000和XD6500超級電腦支援最新的CPU、GPU與加速器， 能為要求嚴苛的工作負載提供先進且加速運算之能力。HPE Cray EX2500超級電腦支援第四代AMD EPYC™處理器與第四代Xeon® Scalable®處理器。HPE Cray EX2500超級電腦同時支援AMD ® Instinct™ MI250X GPU。

HPE也是第一個使用第四代Xeon® Scalable®處理器為美國能源部洛斯阿拉莫斯國家實驗室(U.S. Department of Energy’s Los Alamos National Laboratory)部署客戶系統的廠商。這個名為Crossroads的新系統將協助美國國家核能安全管理局(NNSA)進行研發工作，以超高解析度的3D影像建立核武器模型並進行模擬，以確保核武儲備的穩定性與安全性。HPE Cray XD6500超級電腦支援第四代Xeon® Scalable®處理器與NVIDIA H100 Tensor 核心GPU。HPE Cray XD2000超級電腦支援AMD Instinct™ MI210 GPU。

HPE將於SC22展示領先世界的超級運算產品組合

HPE將於今年的SC(全球最大年度高效能運算科技盛會)展示頂尖的超級運算與AI解決方案。這是針對高效能運算、網路、儲存與分析所舉辦的年度國際研討會，除了慶祝重要成果，更要挖掘超級運算帶來的新機會。

銷售時間表

HPE Cray EX2500超級電腦配備第四代Xeon® Scalable®處理器，現已開放特定客戶訂購，並將於2023年第一季全面供貨。HPE Cray EX2500超級電腦配備第四代AMD EPYC™處理器，現已開放特定客戶訂購，並將於2023年第二季全面供貨。HPE Cray XD2000超級電腦配備第四代AMD EPYC™處理器與氣冷功能，現已開放訂購。HPE Cray XD2000配備第四代AMD EPYC™處理器與直接液冷功能，將於12月5日開放訂購。HPE Cray XD2000超級電腦配備AMD Instinct™ MI210加速器，將於2023年第一季全面供貨。HPE Cray XD2000超級電腦配備第四代Intel Xeon® Scalable®處理器，將於2023年第二季開放訂購。HPE Cray XD6500超級電腦配備第四代Intel Xeon® Scalable®處理器，將於2023年第一季開放訂購。HPE Cray XD6500超級電腦配備NVIDIA H100 Tensor核心GPU，將於2023年第一季開放訂購。

如需更多HPE超級電腦與AI解決方案的資訊，請至：https://www.hpe.com/us/en/compute/hpc/supercomputing/cray-exascale-supercomputer.html

關於Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE)是全球化的邊緣至雲端公司。無論資料位於何處，HPE都能幫助企業組織發揮所有資料的價值。數十年來，HPE不斷構建未來藍圖，並透過創新改善人們的生活與工作方式。憑著這些經驗，HPE開發出獨樹一格的開放式與智慧化的「即服務」技術解決方案。透過涵蓋雲端服務、運算、高效能運算與AI、智慧邊緣、軟體和儲存等領域的產品與服務，HPE為所有雲端和邊緣環境提供一致的使用體驗，幫助客戶開發新商業模式、導入新運營方式，並提升營運績效。如需更多資訊，請至www.hpe.com。