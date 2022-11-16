臺灣產業鏈完整且無可取代 國內外業者持續投資臺灣

有關媒體再次報導重要IC設計業者稱去臺化意象一事，該公司已發表重大訊息澄清，經濟部也表示，臺灣擁有完整的上、中、下游半導體產業鏈，以及積累了40年以上的半導體人才培育，投資環境安全且遵循民主法制，現在會、未來也會持續吸引全球半導體供應鏈包括材料、設備、製造等業者來臺擴大投資。

經濟部表示，針對近日國內有媒體引用外電，訪問我國業者聯發科布局「去臺化」供應鏈，聯發科已發出即時重大訊息予以澄清。聯發科作為全球第四大無晶圓半導體設計公司，向來採取多元供應商策略提供全球客戶需求，該公司亦重申，將持續深耕臺灣，且大部分的產能供給仍仰賴臺灣半導體供應鏈，每年在臺投資及採購金額近新臺幣3,000億元，未來亦將持續以臺灣強大的半導體供應鏈為基礎，積極拓展全球客戶與業務。

經濟部重申，隨著半導體產業的蓬勃發展，除台積電持續擴大在新竹、高雄等地擴廠，將先進製程留在臺灣之外，國際大廠更相繼來臺投資設廠，例如，國際半導體設備大廠美國應材已在南科設立製造與研發中心；荷蘭EUV 設備商艾司摩爾在南科設立EUV培訓中心，協助培訓EUV技術工程師；美商材料大廠英特格在高雄投資5億美元，打造最大製造基地；材料大廠德國默克未來5~7年將在臺灣投資6億美元擴充電子材料產線以及研發能量。國際半導體設備與材料大廠相繼來臺建立製造與研發能力，結合臺灣本地製造能量，持續壯大臺灣半導體產業生態系。臺灣的生態鏈難以複製、難以取代，且會因生產效率領先全球而持續壯大。