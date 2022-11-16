新北市服務業隔熱補助 延長受理時間

新北市政府經發局在今（111）年10月推出的「111年度新北市服務業隔熱補助辦法（第二期）」，延長申請期間至11月30日止或補助經費用罄止，讓業者有更充裕的時間採購施工，在萬物齊漲的時候，市府貼心補助店家節電，歡迎業者踴躍申請。

新北市經發局何怡明局長表示，今年3月推出的第一期隔熱補助共協助103家業者導入隔熱設備，一年可替業者節省約145萬度電，約等於臺灣1,200戶一般住宅夏季電費，經發局為擴大辦理效益，避免夏季爭搶，於10月4日推出第二期隔熱補助，總補助經費約160萬元，現已受理20多件申請案件，在全球能源危機下，日本、歐洲已採取冬季限電措施，期業者能共同響應節能減碳，減省經營成本就趁現在。

經發局補充說明，本計畫補助對象為在新北市轄內具有公司或商業登記的服務業者，補助品項為「空氣門簾」每台最高補助10,000元、「吸頂循環扇」每台最高補助2,000元、「玻璃隔熱改善」每才最高補助400元；最高補助比例可達50%，每案以新臺幣10萬元為補助金額上限，截止日為111年11月30日或經費用罄為止。

本次補助採先申請後施工原則，民眾申請獲核准後，鼓勵預先申請80%補助金額購買設備，且於核准日起30個日曆天內完工，檢附核銷文件後即可完成補助申請，更進一步的詳細資訊，可至新北市經發局網（https://www.economic.ntpc.gov.tw/ ）查詢。