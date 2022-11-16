產官學研攜手簽署MOU推動汽車產業邁向潔淨智能新時代

經濟部工業局為推動綠能及車輛智慧化，協助我國整車廠及汽車零組件等相關產業轉型升級及永續發展，於11月15日在龍德（兼利澤）工業區服務中心辦理「汽車產業聯盟MOU簽署暨啟航儀式」，藉由產官學研MOU之簽署，強化鏈結汽車相關產業，導入學研團隊研發、營管、減碳及行銷等能量，輔以政府相關輔導資源，改善及提升汽車相關產業體質，進而建構完整之電動智慧車輛產業鏈，打造「智慧電動車國家隊」。

本次MOU簽署單位包含台灣區車輛工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、台灣區模具工業同業公會，利澤、新北及桃幼工業區產業，及工業區服務中心代表、金屬工業研究發展中心、政治大學、宜蘭大學、明新科技大學等單位，在工業局曾琡芬組長及工業區廠商聯合總會黃鎮勝常務理事之見證下共同簽署；期望整合產官學研四大面向，藉由政府資源挹注及學研單位專長，如ESG園區專班、碳盤查模擬系統、SSD數位創新管理系統、AVM作業價值管理系統及高效率馬達等技術輔導，共同建立我國智慧電動車相關產業發展之基礎，厚植國際競爭能量。

工業局表示，我國汽車零組件相關產業運用自身產業特性及優勢，多年來已在國際間利用少量多樣、彈性製造、品質穩定及出貨快速等優勢，在國際汽車零組件供應鏈中打開一片藍海市場，並進一步與國際大型車廠長期合作，成功打入國際汽車產業供應鏈。惟近年來國際淨零碳排及車輛AI智慧化與自駕車發展等趨勢，並因應2026年歐盟碳關稅、企業ESG推動、聯合國2030永續發展目標（SDGs），對環境、氣候及永續消費及生產模式之要求，對我國相關產業造成衝擊與影響，如車燈、保險桿、鈑金、模具等產業在全球之市占率均位於重要位置，如何協助與輔導產業因應國際趨勢進行轉型升級，並維持國際市場之關鍵地位，已成為政府之重要任務。

工業局亦表示，本次MOU簽署暨啟航儀式是智慧電動車相關產業輔導的一個起手勢，期望在此次簽署儀式後，能激起汽車相關產業轉型升級之動能，建構更多同業及異業間的鏈結，並輔以學研技術能量及政府資源，攜手打造「智慧電動車國家隊」，讓我國汽車相關產業能在國際繼續保持領先的地位。