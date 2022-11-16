國家磐石獎得奬企業 成功經驗發表觀摩會 報名起跑

第31屆國家磐石獎頒獎典禮已於日前在臺北君悅酒店盛大舉行，蔡英文總統親臨頒獎嘉勉，與嘉賓們同享榮耀和喜悅。國家磐石獎自民國81年設立迄今，已成為中小企業追求成長的里程碑。在眾多的中小企業裡，能夠獲得國家磐石獎的殊榮，實屬不易，得獎企業經營穩健殷實，均可作為中小企業之標竿典範。

為讓大家能夠深入瞭解得獎企業的成功經營之道，讓更多的經營者可以相互交流學習，特於北中南舉辦3場次觀摩會，免費報名參加。第一場12月9日中部場：由惠旺工業及衛司特科技2家公司分享，觀摩位於臺中市霧峰區南柳里霧工七路7號的惠旺工業公司。惠旺工業從事工業級與專業用氣動打釘槍開發、設計、製造組裝與業務行銷，注重研發和專利技術，核心競爭力為自有品牌優勢，以EVERWIN建立起涵蓋6大洲42國的經銷商通路，努力實踐以臺灣MIT之名，打造世界知名品牌。衛司特科技為專業環保技術服務公司，提供高性能銅廢液電解回收設備與銅金屬回收服務之工程規劃，為臺灣有能力提供高性能銅廢液電解回收設備及提供BOO營運模式於客戶廠內建置金屬廢水處理與再生系統，提供設備及派員駐廠操作。

第二場12月13日北部場：由拓緯實業及偉喬生醫2家公司分享，觀摩位於新竹縣芎林鄉五和街176號的拓緯實業公司。拓緯實業結合自身多年產業經驗與研發技術，積極導入開發，將繼電器的耐高壓極限、體積、高頻特性與規格，向上提升至新的層級。除半導體市場外，車用電子、通訊、電動車、工業控制等市場皆可發現拓緯的足跡。偉喬生醫核心技術為蛋白與抗體開發及診斷試劑平台開發（如快篩檢測試劑技術平台等），提供全方位一站式客製化服務、ODM與CRO等服務，提供穩定及高品質之生物性原料及檢測試劑原物料，串連臺灣生醫上下游產業，扎跟臺灣，邁向國際。

第三場12月14日南部場：由榮田精機及大武山牧場科技2家公司分享，觀摩位於高雄市湖內區中山路二段6號的榮田精機公司。榮田精機以先進科技、成熟技術與經驗，將智慧製造融入立式車床，主要產品為CNC立式車床、立式車銑中心及切削專用機等，以Honor品牌行銷全球。大武山牧場科技為全臺最大規模的單一蛋雞飼養廠，位於屏東大武山腳下，全廠採用科技智慧方式，由專業獸醫團隊照顧雞隻健康，在五星雞舍中孕育出光滑飽滿的AA級鮮蛋，希望用一顆完美的蛋，為人們開啟美好的一天。

報名請洽中華民國全國中小企業總會國家磐石獎工作小組，或上網（https://nasme.ibooking.com.tw/activitys/items?id=189 ）查詢。