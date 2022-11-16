世豐電力諮商投票 逾70%同意 小水力發電信心大振

正面看待台灣河川小水力 莫平白犧牲6 GW水力發電潛能

針對花蓮豐坪溪世豐水力發電廠開發案，原住民族地區日前在部落會議之諮商投票結果，以70-100%高票同意水力發電廠的開發。 台灣小水力綠能產業聯盟（小水盟）理事長洪正中11月15日發文肯定此次諮商投票結果，「帶給小水力發電產業界莫大的信心!」

據了解，目前台灣小水力發電產業進展困難主要在於取得用地問題，而要取得公有的原住民保留地使用權，過程更是非常紛繁複雜。洪正中表示，小水盟會員原先害怕世豐水力開發案，會產生寒蟬效應，業界將不敢再推動台灣河川小水力發電產業。但此次結果看來，原住民族仍是理性看待台灣河川小水力發電的發展，小水盟更樂見此結果，它也是給台灣再生能源的發展釋出強有力的支持態度，天佑台灣！。

洪正中指出，歐洲國家發展河川小水力發電已有百年歷史。日本最近10年也充分發展河川小水力發電，已有近百座河川小水力發電廠的實績。台灣有多雨多山的地理條件，是發展小水力發電的優勢環境，且台灣超過268座海拔3,000公尺以上高峰，是全世界高山密度最高的島嶼之一。

他強調，小水力發電是取得水的位能及動能來轉換成電能，如此台灣特有的優勢，我們怎能放棄水力能而不利用？河川小水力發電是必要的，台灣不能讓6 GW以上潛能的河川小水力發電平白犧牲而不發展。我們要理性的看待台灣再生能源發展的問題！同時也會兼顧環境生態、原住民發展的問題，達到三贏的目標。

今年11月10日小水盟參與日本的第七屆全國小水力發電大會，除了與日本「全國小水力利用推進協議會」共同簽署合作備忘錄的台日經濟合作交流外，更在該協議會安排下，與日本「九州發電株式会社」洽談其在四年內完成六座河川小水力發電廠（裝置容量均在1 MＷ ～2 MＷ之間）發展過程，「其成功的案例，告訴我們與台灣情形相似，皆要顧慮環境生態保護、土地取得、居民溝通、地方政府的恊調、技術及設備最佳化等問題，期待此成功案例，能夠喚起台灣對河川小水力發電的信心。」