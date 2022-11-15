聯華電子獨得「國家企業環保獎」製造業組巨擘獎

聯華電子11月15日宣佈，位於竹科的八吋廠Fab 8A及Fab 8S榮獲行政院環保署「第四屆國家企業環保獎」的殊榮，其中聯電的8A廠更是獨得製造業組最高榮譽「巨擘獎」的唯一企業，在推動源頭減量及製程減廢、能資源節用、污染防治等成果皆備受肯定。此外，Fab 8S廠也因連續三年獲得銀級獎，獲頒「榮譽環保企業獎座」。



由行政院環境保護署主辦的企業環保獎，每年皆根據參與企業投入在「環境政策與目標制定」、「能資源節用」及「環境參與」等項目，由專家學者組成的評審團，選出環境保育績優企業。聯電自2010年起持續推動數個階段性的綠色行動，更於2021年宣示2050年淨零排放承諾，在推動環境保護工作上的努力持續精進，並連續 20 年獲得企業環保獎殊榮。

聯電8A廠資深廠長劉恩宏表示，8A廠繼2017年連續三年獲得全國製造業唯一金級獎及榮譽環保企業獎座後，這五年來仍持續自我挑戰，包括在廠房屋頂大量建置太陽能光電系統，預計全年可以產生超過100萬度的再生能源；推動循環經濟，達成100％廢硫酸廠內再利用；推動廠區化學品去毒化，成功以無害醇類化學品取代毒性化學物質。此外，結合工業4.0發展極早期空污預警系統，透過數位化工具強化源頭污染減量，以期達到淨零排放的目標。

聯電8S廠資深廠長呂文賓指出，聯電對內所設定的UMC Green 2025目標，挑戰於2025年達成節電15％、省水15％、減廢25％(基準年2015年)，是鞭策聯電精進環境績效的動力之一。8S廠利用積極的源頭機台節能、投資廠內設施改善、實質獎勵員工綠色創意提案與減量貢獻等作法，每年都能如期達成甚至超越目標。此次再度獲得環保署的肯定，充分展現了聯電對於環境永續管理卓越的實踐力。