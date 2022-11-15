台南資訊月數位經濟論壇11月18日同步開辦線上直播

文/葉圳轍

配合「111台南資訊月」活動，由數位發展部數位產業署、經濟部工業局、數位經濟產業推動辦公室等主辦，財團法人資訊工業策進會、臺南市電腦商業同業公會共同執行的「數位經濟論壇」，將於11月18日上午10點至下午3點在大台南會展中心舉行，現場名額已額滿，大會將開辦線上直播，歡迎民眾上線參與，直播網址 https://www.youtube.com/live/HxzJAiTr9Hs?feature=share。

臺南市電腦公會理事長吳進雄表示，數位經濟可簡單被定義：新經濟時代透過各種創新數位科技， 結合跨域整合平台與創新服務模式，重塑經濟價值。這兩年因COVID-19疫情，改變你我生活環境，不管是產業發展、經濟消費模式、甚至教育學習系統、網路購物也全面數位經濟化，因此今年配合資訊月活動，特別舉辦一場大型數位經濟論壇，除了實體也開放直播，歡迎民眾熱烈參與，一同掌握數位經濟的最新趨勢與脈動。

吳進雄指出，該論壇是趨勢、也是商機，將邀請四位重量級專家學者蒞臨分享，包含：第一位莊立民博士，現任長榮大學國際企業學系系主任，專攻服務創新、組織創新、商業模式創新。第二位李有仁博士，現任國立中正大學資管系講座教授，專攻電子商務、決策系統、資訊管理、創新創業、企業管理。第三位鴻泰資訊科技總經理陳志明，專攻電子商務、網路行銷、供應鏈管理、企業ERP系統。第四位財團法人商業發展研究院董事長許添財，專攻數位經濟、數位金融、商業管理、經濟學。希望借由以上專家學者不同角度切入，與大家深度探討未來疫後的數位經濟發展趨勢，進一步了解「數位經濟將帶來哪些改變」及「數位經濟將創造哪些商機」。

111年台南資訊月數位經濟論壇，邀請四位重量級專家學者蒞臨分享。圖/ 臺南市電腦公會提供

吳進雄說，新型態數位經濟對於各行各業都會產生巨變，不管是科技產業或一般民生產業都深受影響，從消費者端、競爭者端或供應鏈端，均有不同層面衝擊，未來究竟該如何應戰，才不會被淘汰。目前政府積極跨界整合，歡迎大家參與數位經濟論壇，從中掌握跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等趨勢發展掌握商機。

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