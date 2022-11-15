太陽能電子紙智慧型站牌上線啟用 等公車更便利

高雄市交通局針對腹地不足設置候車亭及市電申請不易的站牌，結合高雄日照充足特性，今(111)年導入20座太陽能電子紙智慧型站牌，建置於大寮、旗山、路竹及林園等地區，太陽能電子紙站牌可即時提供公車動態及友善大型字體顯示，具省電、綠能及智慧等特性，讓民眾更即時掌握公車到站資訊，並附設座椅讓民眾候車時可以坐著等車，提升候車服務品質。

太陽能電子紙智慧站牌採用太陽能模組發電並搭配儲能設備，沒有日照情況下也能連續運作20天，也無須申請市電。圖／高雄市交通局提供

交通局今(111)年度針對20處無適當空間設置候車亭的站位，將既有站牌汰換並整併站牌型式，設置太陽能電子紙智慧型站牌，提供即時公車動態資訊，今年合計於大寮、六龜、杉林、林園、阿蓮、美濃、旗山、湖內、路竹、前鎮及苓雅設置20處太陽能電子紙智慧型站牌。

太陽能電子紙智慧型站牌，與一般LED智慧站牌不同是採用電子紙顯示技術，非常省電且可如紙張一般閱讀，在陽光下仍清晰可見，方便民眾查閱公車即時到站資訊。另外也可以顯示路線圖，如需修改路線與站名，可透過後台系統即時修正上傳，大幅減少人工成本。使用太陽能模組發電無須申請市電，更符合節能環保的特性，另搭配合公車站點空間設置座椅，提供民眾更智慧、節能、舒適候車體驗。

太陽能電子紙智慧站牌省去台電接電工程時間，更符合節能環保的特性，還提供查詢公車相關資訊的服務。圖／高雄市交通局提供

交通局表示，太陽能電子紙智慧型站牌利用太陽能板供電並搭配儲能設備，沒有日照情況下也能連續運作20天，路線數多的站點透過太陽能電子紙智慧型站牌可顯示多條路線，整併容納於一座候車設施，更加美觀及達到設施減量。交通局明(112)年度將持續規劃設置20座太陽能電子紙智慧型站牌及35座附掛式型電子紙智慧型面板，提供民眾更優質候車品質。