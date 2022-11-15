丹佛斯冷鏈解決方案 減少糧損與食物浪費

糧食損失和浪費是造成全球氣候危機的主要因素，冷鏈不足造成的糧食損失足以養活 9.5 億人。隨著全球人口持續增加對於冷鏈物流之需求更為殷切，如何透過改善冷鏈技術提供安全、安心的食品和藥品，是綠色轉型過程中不應該被忽視的重點。

糧食危機及農業是今年聯合國氣候變遷大會(COP27)關注的議題之一，丹佛斯在11 月12 日的會議上呼籲加大冷鏈技術投資力道的重要性，以減少糧食損失和浪費，確保糧食安全，促進永續農業的發展。

全球人口在2050年將再增長 20 億(1)，這突顯出提升冷鏈技術的迫切需求，才能養活世界上越來越多的人口。如果糧食損失和浪費是一個國家，它將成為僅次於美國和中國的第三大溫室氣體排放國，占世界溫室氣體排放總量的 10%(2)。

然而，隨著食品生產和冷鏈解決方案需求不斷增長，需承受的能源消耗和二氧化碳排放風險也隨之增加。丹佛斯商用壓縮機總裁克里斯蒂安·斯特蘭德( Kristian Strand)表示，冷鏈被視為減緩氣候變遷的重要角色之一，為了滿足不斷增長的人口需求，必須生產更多食物，但目前我們還沒有解決這個問題的完善解決方案。

冷鏈控制容易被忽視，由於冷藏設施和冷鏈設備不足，無法提供精確的溫度控制所造成的全球食物損失高達 13%，每年可以養活 9.5 億人(3)，冷鏈對於經濟發展快速的新興國家尤其重要。透過先進的冷鏈技術可有效降低能源消耗與打造永續冷鏈基礎設施，重點是必須採取行動。打造永續冷鏈可保障糧食安全，同時減少碳排放和能源成本。

冷鏈潛力巨大

冷鏈可確保香蕉貯藏維持在適合的溫度，直到它們送達消費者手中。

以簡單的香蕉為例，印度香蕉產量占世界香蕉總產量的三分之一；冷鏈可確保香蕉貯藏維持在適合的溫度，直到它們送達消費者手中。丹佛斯與印度香蕉種植者協力打造永續冷鏈，減少近20%的香蕉浪費。更重要的是，讓當地農民收入增加兩倍，因為他們首次將農產品外銷到歐洲(4)！

丹佛斯冷鏈解決方案透過數位監控提供溫度監控與追蹤和警報功能，確保製冷系統穩定運行與運輸過程中的精確溫度控制，從而防止食物損失和浪費。

克里斯蒂安·斯特蘭德總結表示，為了建立現代化冷鏈物流，使冷鏈運輸進入下一個發展階段，我們必須進行更多投資以導入先進的節能技術，同時需結合配套獎勵措施，要政府及業者同心協力加速冷鏈物流推廣腳步，對於環境和產業永續發展都將帶來好處。

參考文獻

(1) 2050淨零碳目標 – Analysis – IEA

(2) 全球農場糧食損失及浪費 | WWF (panda.org)

(3) 冷藏在全球營養供應的作用

(4) 農業巨頭覺醒 | 丹佛斯應用案例