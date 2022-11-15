第五屆全球企業永續論壇致力邁向永續發展

年度淨零永續盛事-2022全球企業永續論壇 (GCSF) 11月16日起一連三天在台北圓山大飯店盛大舉行，歡迎所有關心永續發展人士踴躍參與。論壇主辦單位台灣永續能源研究基金會9日先舉行線上前導論壇，四位國際講者分別從亞太地區ESG與氣候新興投資趨勢、聯合國永續發展目標報告揭露等不同角度，鼓勵所有與會者共同致力邁向永續發展 (Strive Towards Sustainable Developments)。

分析過去10年亞太地區ESG議題的發展，MSCI 亞太ESG與氣候主管Ms. Chitra Hepburn發現，受到國際許多新框架的要求，許多企業愈來愈重視ESG資訊揭露和相關作為，只是各區域的揭露比例略有不同。然而無論如何，最根本的基礎還是要先盤查出三大範疇溫室氣體排放情形，進而再依據要求分析減量機會並規劃作為。

因應國際趨勢，各國企業紛紛公開回應永續責任，然而從承諾到行動，企業究竟該怎麼走？Read the Air共同創辦人Ms. Trista Bridges提到，過去企業多認為善盡社會責任需增加成本，但應該要發展並創造永續商業模式。她建議企業在承諾之後，進而標竿學習、了解所處情境並擬定工作項目，同時運用數位工具衡量並管理。「最重要的是，不要以為永續只有環境面向，社會和治理面也很重要。」

至於實際推動策略與對外溝通上，HSBC AM氣候主管Ms. Fatima Hadj提醒企業要前瞻未來市場的變化和衝擊，先有長期方向，再研議短期的作為。她也提到科技與質化方法如何幫助所有的人，例如獲取大量資料、快速處理數據、分析後發現新趨勢。而CSRWorks 管理經理Mr. Rajesh Chhabara則以包括日本軟銀、臺灣國泰金控、摩斯漢堡等近年獲得亞洲永續報告獎項的企業為範例，說明要在一流的國際ESG獎項中勝出的永續報告書需要有六個指標，鼓勵企業透過SDGs報告鏈結公司ESG重大議題，展現領導階層的承諾並和公眾溝通。

第五屆全球企業永續論壇16日開講。圖／主辦單位提供

這場論壇由瑞典專業雇員協會 (TCO) 亞洲區經理Mr. Martin Söderberg主持，他特別呼籲所有參與論壇者，無論個人身分為何，在永續淨零路上都有可以扮演的角色。 論壇主辦單位、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使也回應，年度聯合國氣候峰會COP27目前正在埃及舉行，當全世界都在找尋淨零之路之際，台灣本地企業必須做好準備。