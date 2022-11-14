新漢歡慶30周年 驅動AIoT、數位轉型

30年磨十劍有成，期望推動台灣成為無人/智慧工廠的輸出大國

帶動工業4.0開放標準的工業電腦大廠新漢公司 (8234)11月14日歡慶30周年慶，產官學研及國內外客戶到場祝賀、嘉賓雲集，董座林茂昌與子公司新漢智能系統總經理林弘洲、綠基企業總經理楊星耀主持成果發表與揭露未來願景。林茂昌致辭說，淨零碳排、ESG的時代潮流帶來智慧化、數位化和雲端/邊緣運算更多商業機會，波濤起伏需求中更掀起機器人「開放標準，啟動相容產業，以使不同品牌之間可以設備相連」的歷史巨浪。並宣佈：要讓台灣的智慧機械、智慧製造生態系真正起飛!

董座林茂昌揭露30年來磨出哪十支劍。圖/陳逸格

台灣有98%是中小企業，林茂昌認為如果能讓中小企業的創新能量在ICT的基礎上有更多國際性的表現，匯集螞蟻雄兵之力，對台灣的GDP、經濟成長、國際競爭力、全球供應鏈地位，將可帶來全面性的翻轉。他說，「新漢的開放標準設計平台，讓新創公司、個別工程師都可以學習、容易做二次開發，也能做相關軟硬體的周邊，還可用新漢的套件，重新設計整個系統、整臺機器，不論智慧機械，軟硬體、零部件、應用軟體及解決方案，都可以在開放標準的設計套件之下得以發揮。」

新漢30周年酒會，現場冠蓋雲集。圖/陳逸格

物聯網、AIoT相關產值有望突破2兆元台幣，以此為主軸的工業電腦(IPC)大廠新漢集團，30年磨十劍有成。林茂昌認為，台灣的智慧製造要走向統一的開放標準，才會像電腦、手機建立一致標準後，讓產業規模擴大至幾十倍、甚至幾百倍。如此一來機器人的成本更具競爭力，台灣的智慧機械與智慧製造生態系才能真正起飛，換言之，開放標準最具有成本效益，也最能帶動創新甚至催生獨角獸。值得一提的是，新漢並不做機器人，而是開發控制器以及相關演算法、零組件，助力(Empower)各大機器人公司做出完整的機器人。而檯面上包括美國、中國大陸的機器人公司、機械業者都是新漢的合作夥伴，互惠互補，用開放標準的設備打造無人工廠，正在攜手形成智慧製造生態系。