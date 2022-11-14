新漢歡慶30周年 驅動AIoT、數位轉型

新漢公司30周年慶，董座林茂昌(右)與子公司新漢智能系統總經理林弘洲接受聯訪。圖/陳逸格
新漢公司30周年慶，董座林茂昌(右)與子公司新漢智能系統總經理林弘洲接受聯訪。圖/陳逸格

30年磨十劍有成，期望推動台灣成為無人/智慧工廠的輸出大國

帶動工業4.0開放標準的工業電腦大廠新漢公司 (8234)11月14日歡慶30周年慶，產官學研及國內外客戶到場祝賀、嘉賓雲集，董座林茂昌與子公司新漢智能系統總經理林弘洲綠基企業總經理楊星耀主持成果發表與揭露未來願景。林茂昌致辭說，淨零碳排、ESG的時代潮流帶來智慧化、數位化和雲端/邊緣運算更多商業機會，波濤起伏需求中更掀起機器人「開放標準，啟動相容產業，以使不同品牌之間可以設備相連」的歷史巨浪。並宣佈：要讓台灣的智慧機械、智慧製造生態系真正起飛!

董座林茂昌揭露30年來磨出哪十支劍。圖/陳逸格
董座林茂昌揭露30年來磨出哪十支劍。圖/陳逸格

台灣有98%是中小企業，林茂昌認為如果能讓中小企業的創新能量在ICT的基礎上有更多國際性的表現，匯集螞蟻雄兵之力，對台灣的GDP、經濟成長、國際競爭力、全球供應鏈地位，將可帶來全面性的翻轉。他說，「新漢的開放標準設計平台，讓新創公司、個別工程師都可以學習、容易做二次開發，也能做相關軟硬體的周邊，還可用新漢的套件，重新設計整個系統、整臺機器，不論智慧機械，軟硬體、零部件、應用軟體及解決方案，都可以在開放標準的設計套件之下得以發揮。」

新漢30周年酒會，現場冠蓋雲集。圖/陳逸格
新漢30周年酒會，現場冠蓋雲集。圖/陳逸格

物聯網、AIoT相關產值有望突破2兆元台幣，以此為主軸的工業電腦(IPC)大廠新漢集團，30年磨十劍有成。林茂昌認為，台灣的智慧製造要走向統一的開放標準，才會像電腦、手機建立一致標準後，讓產業規模擴大至幾十倍、甚至幾百倍。如此一來機器人的成本更具競爭力，台灣的智慧機械與智慧製造生態系才能真正起飛，換言之，開放標準最具有成本效益，也最能帶動創新甚至催生獨角獸。值得一提的是，新漢並不做機器人，而是開發控制器以及相關演算法、零組件，助力(Empower)各大機器人公司做出完整的機器人。而檯面上包括美國、中國大陸的機器人公司、機械業者都是新漢的合作夥伴，互惠互補，用開放標準的設備打造無人工廠，正在攜手形成智慧製造生態系。

文 陳逸格

工商時報