「魔獸」霍華德首戰 出示 aifian 頁面送精釀啤酒

NBA 巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），上週宣布加盟台灣 T1 聯盟桃園永豐雲豹，此消息一出，震撼台灣籃壇。霍華德首戰將在 11 月 19 日及 20 日於雲豹主場國立體育大學綜合體育館開打。aifian 也趁勢發放用戶限定福利，aifian 用戶只要在入場時出示 aifian App 首頁畫面，即可免費獲得雲豹獨家推出的精釀啤酒「豹有感」一瓶！

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今年 37 歲的霍華德，為 2004 年 NBA 選秀狀元，8 度入選 NBA 明星賽，也是 NBA 史上第一位連續三年蟬聯年度最佳防守球員的得主。此次霍華德加盟桃園永豐雲豹，可以說是台灣籃壇史上最強、知名度最高的洋將。霍華德將於 11 月 19 日下午 4 點 30 分於雲豹主場國體大初登場，對戰新北中信特攻， 該場次票券開賣不到 7 分鐘即被球迷搶購一空，可說是一位難求。

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「魔獸」霍華德賽程預告：

11 月 19 日 16:30 桃園永豐雲豹 v.s. 新北中信特攻

11 月 20 日 16:30 桃園永豐雲豹 v.s. 臺中太陽

(警語：禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。)