最新五大電信攜碼優惠 手機合約這樣辦最划

中部知名的電信通路商「洋蔥網通」，針對五大電信業者推出了通訊行攜碼優惠方案，即日起至11/30 攜碼4G上網吃到飽，月租費折扣後攤平每月最低只要 $267元起。

攜碼不換手機 低資費成主流

自從2018年由中華電信等三大電信業者推出母親節499吃到飽方案，與台灣之星與亞太電信也紛紛推出200元以內的吃到飽方案，消費者的申辦門號習慣已經不像過去以搭配手機綁高額的月租費為主，而是改為申辦單門號或領取門號折扣搭配較低價的月租，手機則都改以空機不綁約的方式購買。

攜碼優惠折扣多 評估方案就看洋蔥網通

但許多消費者在門號合約到期後，都會遇到無法續約原本使用的優惠方案，月租費會提高的問題，各大電信業者為了提升用戶數，對於攜碼申辦的客戶往往都會祭出相對較優惠的電信方案與折扣，為解決消費者不知如何選擇最適合自己的電信方案困擾，洋蔥網通每月都會在官方網站上整理相關資訊，以便民眾可以輕鬆選擇最適合自己的方案。

洋蔥網通於官網整理各家門市費率表。圖／洋蔥網通提供

以洋蔥網通11月最新攜碼優惠方案來說，申辦中華電信攜碼優惠方案，攤平折扣後平均月租費只要528元，還是4G吃到飽不限速的方案，相較中華電信官網露出的方案，月租費在500元左右的只能享有最高21Mbps的網速來得更划算，此外遠傳電信與台灣大哥大攜碼優惠折扣後的平均月租費都只要498元，比當初的499方案更優惠，還享有網內通話免費的優惠。

此外亞太電信與台灣之星都即將與遠傳電信與台灣大哥大進行合併，目前這兩家業者的平均月租費也是相對優惠，以亞太電信來說攤平折扣後平均月租費只要267元，屆時合併完成後，就能享有更好的收訊服務。

洋蔥網通至2015年成立以來，已經從首家的彰化店，陸續在中部各大縣市拓展設立服務據點，包含在台中市區、彰化、員林、沙鹿、大甲、豐原、大里、南投草屯等，目前共有九家門市，就是要給中部地區的民眾一個最便利與最優惠的購機新選擇，未來也會持續往全省各大縣市發展，以期許成為全台第一的連鎖通訊品牌。

深耕通訊產業二十多年的洋蔥網通門市。圖／洋蔥網通提供

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4G吃到飽攜碼優惠方案: https://www.onion-net.com.tw/news_detail/49

5G吃到飽攜碼優惠方案: https://www.onion-net.com.tw/news_detail/59