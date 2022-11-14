TIOTA舉辦 全球物聯網與智慧服務大會暨金龍獎頒獎典禮

台灣物聯網協會（TIOTA）於11月12日在南港展覽館一館隆重舉辦「2022全球物聯網與智慧服務大會」，會中並舉行「金龍獎」頒獎典禮，表揚年度物聯網卓越貢獻的企業與個人，為疫後物聯網產業再拉開序幕。

大會於今（2022）年邁入第七屆，為呈現多元的社會環境議題探討，與亞洲英富曼展會台灣公司主導的「亞太區農業技術展覽暨會議」合作，以「重生、煥新、永續物聯網」為題，重新檢視在疫病肆虐之際，企業與城市如何站穩物聯網數位科技與元宇宙虛實融合的交會點，帶領來賓更宏觀地思考地球永續議題。

活動首先由台灣物聯網協會梁賓先理事長、亞洲•矽谷計畫執行中心李博榮行政長、香港物聯網商會莊毅堅會長、中華民國會計研究發展基金會王怡心董事長、世新大學陳清河校長、亞洲大學蔡進發校長致詞。

TIOTA為感謝產官學界對於物聯網發展之支持，特別頒授榮譽顧問給陽明交通大學資工系林一平終身講座教授、世新大學陳清河校長、亞洲大學蔡進發校長；頒授專家顧問給美國蒙特瑞灣創新及經濟發展中心陶翼青院長。並與印度電子工業協會、逢甲大學碳資產管理與認證中心簽屬合作協議。

而今年「全球物聯網與智慧服務最佳典範-金龍獎」獎項，除包括「傑出領袖典範獎」、「卓越物聯企業獎」及「前瞻創新服務獎」，為響應2025年淨零碳排及提升企業社會責任，增加「ESG年度績優企業獎」。經TIOTA專家團、技術委員會，協會顧問的專業評選後，最終遴選出4位得獎人及16家得獎企業，由數位發展部數位產業署呂正華署長、1111人力銀行張瑞雄執行長等貴賓擔任頒獎人。