資訊月圓滿閉幕 參觀者開箱最新科技趨勢收穫滿滿

111年資訊月熱鬧展出4天後於11月13日圓滿結束，今年展覽以「數位領航、虛實共融」為主題，攜手百餘家資通訊業者展出元宇宙、區塊鏈、虛擬貨幣、資訊安全、資料科技、數位工具等，呈現數位科技引領人們生活型態轉變的新趨勢，配合今年甫成立的數位發展部設立專館，活潑互動的展出方式，搭配數位內容產業、運動科技、地方創生、科技教育，另外傳達數位平權與賦能理念，結合教育科技展總共吸引35萬人次參觀，民眾能在展覽中開箱最新科技趨勢，吸收最新數位觀念與知識，都感到收穫滿滿。

資訊月作為資訊應用教育與普及科技扎根的初心，搭配數位發展部、交通部、NCC、環保署等單位，引領國人積極往數位國家、智慧島嶼邁進，展覽主題「數位領航、虛實共融」，在台灣各大傑出資通訊廠商的支持下，為參觀者帶來AR/VR/XR/MR及元宇宙在生活、工作和教育上的應用場景體驗，搭配最新區塊鏈技術，虛實融和、迎向全新的數位新世界。

111資訊月政府館呈現「全速前進的數位化政府」，攜手打造更好的國家願景：呼應政府積極啟動數位轉型、改善空污、優化交通、促進安全等幸福家園服務，以「轉型」為動能，追求國家永續發展的成果實現。身為推動台灣成為數位國家的「馬達」（MODA）數位發展部，這次也首度透過資訊月平台設立醒目的展館，以「IN THE MAKING」為主軸，結合AR/VR和元宇宙等生動活潑的數位科技智慧城鄉計畫和獨立遊戲，結合系列開放論壇，向民眾揭示唐鳳部長有關數位平權、賦權的施政理念，以及如何推動數位產業發展。

除數發部外，交通部在資訊月中偕同9家資通訊廠商展出5G等智慧交通創新應用，環保署則以「清淨大氣環境、減噪永保平安」為主題展出數位科技在環境偵測與改善的應用，都吸引民眾、交通與環保專業人士及學生前來參觀。

另一重要參展單位iWIN網路內容防護機構，這次則推出「數位公民群島」互動式網站，以「申辦護照、入境數位世界」的線上旅遊概念讓大眾了解身為數位公民應具備的素養、權利及義務，更將化身為「iWIN航空」機長，帶領大眾從報到櫃檯依序體驗安檢門（防護功能）、登機門（反網路霸凌）、飛機餐（網路交友）、行李提領（私密照議題），最後抵達數位公民島（訊息辯識、私密照議題、網路霸凌議題），從而學習到網安知識，一些參觀民眾很喜歡這種深入淺出的方式，讓他們快速吸收。

因應台灣高齡化社會發展，60歲以上人口已達500萬人口所衍生的實際需求，111年資訊月也攜手20家廠商展示智慧健康照護、長照關懷與數位資訊技能，透過多面向的產品與服務展示，吸引大批樂齡族結伴參加資訊月導覽活動，許多人並對廠商展示的AR/VR、智慧健康技術與內容感到興趣，詢問了許多操作與應用細節。

展示最新科技與應用，華碩電腦的「華碩創新學院」，展示全球首發，獲得德國IF和小紅點設計大獎的Zenbook 17 Fold OLED摺疊筆電，以及中華電信、台灣大哥大及遠傳電信等電信三雄展示融入VR/AR、5G和AI與精準醫療等最新科技的全新電信服務，在資訊月中也都成為參觀者的參觀重點，吸引許多民眾前往體驗。