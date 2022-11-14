舒車駐車專用冷氣 解決車輛關閉引擎後的空調需求

文/葉圳轍

解決車輛關閉引擎後無法開空調冷氣的困擾，國內「巴士冷氣空調系統」指標大廠-舒車冷氣公司，引進駐車(停車)專用變頻空調，採獨立系統，車輛不用開啟引擎，也能有冷氣吹，且可連續使用4小時、夜間更達12小時，有效節省燃油、降低廢氣排放，是營業車隊照顧司機、降低成本、節能減碳的好選擇。

舒車冷氣表示，大型營業車輛在不載客、不載貨的等待時刻，為了讓車內還有空調使用，引擎必須保持發動狀態(怠速)，但不僅耗油，廢氣也造成空氣汙染；如關掉引擎，那冷氣就無法開啟，車內悶熱，司機自然無法休息。該公司引進直流變頻「駐車空調系統」，可解決車輛關閉引擎後的空調需求。

舒車駐車冷氣系統以原有車載電池為動力或加裝一組電池，採分離式、變頻製冷，高效率節能、智能多重低電壓保護(電池低於30%就自動跳電，不會影響車輛啟動)、安裝容易，有背掛型及置頂型供選擇，適合各種營業車輛安裝使用。

該「駐車變頻空調」可安裝在營業用巴士、卡車、拖車、貨車、工程車、特種車或露營車，讓車輛關閉引擎後仍可開冷氣，且可連續使用4小時、夜間更達12小時以上，改善因為要吹冷氣，讓車輛怠速造成耗油及空氣汙染的缺失，環保又省錢。

舒車冷氣是國內「巴士冷氣空調系統」指標大廠，受到全台最多客運巴士的採用，服務廠(含簽約)遍及全台，品質、專業及服務，受到業界信賴。

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