人易科技為人資備年終管理解方 祭出暖心回饋方案

年終歲末充斥著節慶與迎接新年歡樂氣氛的同時，卻是人資部門最忙碌的時候，除了固定每個月的薪資發放，還要進行年度績效考核、計算員工新年度特休及年終獎金、依員工薪資所得做扣繳申報…等，且因應2023年調漲的基本工資，勞退、勞保、健保級距也需跟著調整，若沒有三頭六臂，如此龐大的工作量對一般的人資，可說是既繁重又頭痛。甫獲國家品牌玉山獎的雲端人資系統服務商——NUEIP人易科技，其總經理曹忠勇強調：「NUEIP雲端人資系統即是為了滿足企業365天的辦公情境而打造的管理平台，令人資煩惱的年底申報、結算作業也不例外。」

根據人易科技統計，往年系統的功能使用情形，實用度最高的年末解決方案，除了假期結算之外，申報員工薪資所得及補充保費、系統是否自動套用最新勞基法規等，為企業與人資評比前三名。具備一套貼合日常使用情景的雲端人資系統，不僅幫助企業節省三分之二以上的工作時間，更為企業杜絕因人工執行錯誤而導致的重工狀況，成為公司常相伴的「硬實力」助手。

假期結算與匯入 系統自動試算

針對員工的特休結算及新假期開始的操作情境，未休假可由薪資功能自動結算成薪資發放；依照週年或曆年制特休設定的不同，系統也會試算新週期的可休時數，並提醒人資可批次匯入。

各申報媒體檔一鍵產出輕鬆上傳

申報員工薪資所得及補充保費時，系統將自動列出員工每月薪資給付金額、扣繳稅額、自提金額等明細，直接匯出可申報之媒體檔，上傳至申報平台即可；也可匯出所得稅扣繳申報彙總表，供留存與查閱。

符合最新勞基法 同步更新無痛升級

勞動部基本工資的調漲，將連帶影響勞退、勞健保的給付費用，人資不必逐筆手動更改，NUEIP將遵循法規，自動更新系統，並提醒人資檢視依照最新法規調整後的給付費用結果，立即套用、無痛升級。

年終感謝祭 人易真誠回饋

年關將近，NUEIP人易科技為感謝客戶的陪伴支持，特別舉辦《年終感謝祭 | 企業長久陪伴，人易真誠回饋》優惠活動：11/14起至12/30，新客戶於活動期間完成簽約，簽一年即贈5張電子表單；兩年贈送一個月免費使用天數，再加贈10張電子表單；三年贈送三個月免費使用天數，再加贈15張電子表單。續約客戶於活動期間完成續約，則抽出15張電子表單、10張電子表單、5張電子表單各一名，讓企業在歲末時節，感受到人易科技溫暖的回饋心意。

了解更多：https://www.nueip.com/sp/yearendthanksEvent