萬師齊聚臺灣教育科技展 共同進化數位教學能力

2022臺灣教育科技展11月13日圓滿閉幕，配合教育部9月上路的「生生用平板」政策，及推動雙語教育，特別攜手4大平板作業系統平台等百餘家廠商和上百所學校，在展區中展示平板和筆電等數位工具結合有趣的數位內容，如何改變台灣的教育型態，增加學生學習樂趣與成效，光前來取經的老師，就超過萬人，與資訊月共同吸引35萬人次參觀。

其中，「教育成果聯合展區」集結教育部與台北、新北、屏東與花蓮等各縣市教育局（處）計畫與各級學校機關成果展示，成為這次教育科技展中最吸引人的展區之一，透過遊戲式學習、AI運算、VR虛實整合、STEAM跨域課程及融入數位科技的自主學習等現場展示與參與，充分展現了台灣教育單位與教師利用數位工具與數位內容啟發學子創意學習的新型態教學典範。

另外，為了讓參觀教師、家長和學生更了解「生生用平板」政策，主辦單位首次攜手iOS、Chrome OS與Windows，以及Android等四大作業系統平台，同時與數位工具和數位內容業者合作，向大眾展示各種數位工具教學應用及成功教案，以及透過機器人套件、簡易程式編輯等教學內容啟發孩子們的創意，同時還現場開辦系列講座與課程，除吸引超過萬名來自全台各地的教師前來取經外，也有許多家長帶著孩子全家一起到會場，了解各種數位工具與數位內容，挑選能讓孩子感興趣自主學習的數位學習方案。

其中，ViewSonic積極投入研發創新教育科技解決方案，今年更正式成立「優派學院」，擴大教育生態系合作，研發跨學科數位互動教材；還有2022臺灣教育科技展唯一參展的教科書內容廠商南一書局，也在現場展示虛實整合的一對一真人家教平台，印證教育元宇宙的全球最新趨勢，都吸引了許多教師及家長參觀，甚至帶著孩子親自體驗。

祥儀機器人夢工廠則以臺灣精品獎肯定的科技寶CAGEBOT工程積木，打造今年智慧傳動教育主題，結合機構設計開展全方位教育解決方案，參展期間獲廣大迴響，後續效益可期。

S4A教師社群蘇恆誠老師表示，主辦單位這次攜手台灣企業提供軟硬體資源，讓老師在現場提升實務應用能量，不但吸引教育界的許多人，更難得看到家庭攜手學習景象，讓他更加期待來年的教育科技展。

另一些前來參觀的老師說，這次的教育科技展展出內容和現場課程貼近教學現場，讓他們非常受用; 還有一些老師認為，今年教育科技展的內容讓他們對資訊融入教學更加了解，且提供了足夠的軟硬體資源可以體驗，拓展了他們在教育數位化領域的視野，收穫滿滿。