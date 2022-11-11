不讓北歐專美，主典興業讓建築變身「迷你發電廠」

碳排放議題掀起全球熱潮，不僅企業對碳排及環保日益重視，家庭與個人也傾向落實綠色行動。風力太陽能發電儲能系統是一套提倡環保的綠能系統，結合了兩項乾淨能源：風力和太陽能，可將大自然能源轉換為住宅用電，甚至住宅若有多餘的電力，能再提供給電力公司，這套系統能讓每棟建築變身為「迷你發電廠」而引發議論。

發明人-主典興業公司盧順從董事長表示，當陽光照射至太陽能板，風使風力發電機轉動，兩者皆由乾淨天然能源，透過不同發電系統轉換成電能進行儲存，再經由儲電系統供給家庭電器使用，像是電燈、冷氣、冰箱等電器或是電動車等。

盧順從所設計的太陽能發電+風力發電吸收能量儲存系統，其設計初衷就是要讓家家戶戶都能夠自建發電廠，或供應電動車充電樁的電力。盧順從說，「若家庭用電使用充足，但仍有額外的電力，可再透過發電系統，將直流電轉為交流電，反饋給電力公司。抑或電動車充電樁充飽之餘用來提供充電服務給用路人，以 1 度8 到 10 元的價格，獲取電力收入。 」

此設計有風力與太陽能的發電儲能系統，可應用在農漁業、國際救災醫療，或建置於偏遠山區、離島及家庭住宅，解決電力危機，降低因火力發電造成的空汙、地球暖化等影響，創造人與環境的雙贏。 若搭配主典興業公司開發的潮汐虹吸自動水力發電系統等環保設備，將改善缺水、缺電、缺糧等多面向人類民生問題，並符合永續地球村的理念。

基於「淨零碳排、人人有責」，盧順從設計的太陽能發電+風力發電吸收能量儲存系統，其設計理念就是要讓家家戶戶都能夠自建發電廠，多餘的發電電能可以儲存在汽車充電器之外，亦可開放過路過人充電1度8-10元的價格收入。進一步了解請上網：https://www.youtube.com/watch?v=tOV1UtWUa88