北科大進駐虎頭山創新園區攜手地方共育前瞻人才

技職領航攜手地方共育，國立臺北科技大學11日正式進駐桃園市虎頭山創新園區，成立「北科大創新研發暨人才培育基地」，北科大校長王錫福、副校長楊重光、桃園市長鄭文燦、桃園市經發局長郭裕信、青年局長陳冠穎、北科大研發長莊賀喬、北科大產學長黃聲東、中央大學校長周景揚等共同揭牌，挹注六大核心戰略產業研發資源，共創前瞻研發人才榮景。

北科大校長王錫福指出，「北科大創新研發暨人才培育基地」結合校內機電學院、工程學院、電資學院等教師團隊技術研發能量，與學校既有的產學合作企業、園區進駐新創團隊、大桃園在地產業等，多方進行廣泛且深入的技術研發合作，同時與桃園各級學校合作培育國家未來的創新研發人才，呼應日前國科會引領台灣2030科技轉型，兼容「創新、包容、永續」三大願景。

北科大校長王錫福指出，「北科大創新研發暨人才培育基地」進駐虎頭山創新園區，推升桃園在地產業智慧轉型，發揮北科大對於國家社會的積極影響力。圖／北科大提供

王錫福表示，本基地聚焦研究航太工程、智慧車電、智慧物聯網、智慧健康產業，成立四座研究中心。其中航太工程部分，北科大除繼續推動與國家太空中心相關研究，並與大桃園地區相關太空產業合作，進行低空軌道衛星通訊技術研發、推動高附加價值太空技術應用、培育高階太空專業人才，促進產官學研資源整合，吸引更多在地業者投入，帶動航太新創產業鏈升級。

北科大智慧健康產業研發中心，著重在幫助高階智慧醫材進行快速商品化，目前研發和導入的技術包括有智慧植入物材料的開發、A I診斷醫材之臨床試驗規劃，研發中心，近年來已成功輔導多項二、三等級的高階醫材快速上市，並在市場和臨床使用上獲得好評。

王錫福表示，未來北科大持續秉持「學術攻頂」與「技術落地」的優質科技大學典範，擴散學校教學研究成果效益，移植鄰近產業園區形成產業聚落，推升桃園在地產業智慧轉型，發揮北科大對於國家社會的積極影響力。

北科大高階配備教具-波士頓動力的機械狗引導貴賓入場。圖／北科大提供

桃園市長鄭文燦指出，虎頭山創新園區經活化改造、保留生態後，設置5G「車聯智駕中心」與「資安物聯網中心」，在此進行自駕車、無人掃街車、無人搬運車等測試，成為全國第一個提供5G車路雲測試的自駕車園區，就像自駕車、自動搬運車的「駕訓班」，協助車用電子、車聯網等產業發展。

鄭文燦表示，桃園擁有全國最完整的產業聚落，非常歡迎北科大進駐，期待引入北科大的創新研發能量，為桃園地區的智慧產業及科技產業汲取更多資源，合作培育台灣前瞻科技人才，聯合打造桃園自駕車產業鏈，共同實現虎頭山創新園區成為青創團隊共榮發展的場域。