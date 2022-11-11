寶元智造 打造系統家具智慧製造工廠

寶元智造建立全台灣最先進、最自動化的系統家具生產系統 ， 造福全台灣室內設計師與屋主

寶元數控集團的成員-寶元智造公司，在11月正式推出令人驚豔的系統家具工業4.0製造系統WIFS，將服務全台灣的設計師、系統家具品牌，為客戶生產系統家具。寶元智造此次在台中工業區的新廠，建立了全台灣最先進、最自動化的系統家具生產系統。從自動倉儲、貼標機、CNC開料機、封邊機、CNC六面鑽、上下料機器人、流水線、AI 檢測系統、AGV….實現全自動化生產。同時，所有設備皆是寶元智造的自有品牌LNCMac及自主設計技術，且設備所用的控制器、伺服馬達皆是母公司寶元數控LNC自主技術所生產。

寶元智造協助系統家具製造商達成市場最需要的，交期快、品質好、服務好、及價格不貴的目標。 寶元智造公司／提供

除了設備之外，此工業4.0生產系統，集團也在軟體方面有全方位的自主掌握與自主研發。從寶元維家3D設計軟體、照片級的渲染仿真、實際採光模擬、720度旋轉視角虛擬實境演示、自動報價軟體、自動拆單軟體、自動密排軟體、自動CAM軟體、CNC控制器軟體、現場中控軟體、MES製造軟體、雲端軟體、客戶手機App軟體全部一應俱全。所以不管從硬體的角度或是軟體的角度，這是寶元數控集團一次很完整的驚人技術火力對外展示。

寶元維家3D設計軟體，照片級的渲染仿真、實際採光模擬及可720度旋轉視角虛擬實境演示。寶元智造公司／提供

同時，寶元智造以優惠的價格提供各家設計師客戶優質的設計軟體，寶元維家軟體，並藉由此軟體線上與寶元智造的MES與生產線連結，當設計師設計完一個案子，系統可以用最快的速度自動計算並報價，以最快的交期用自動化生產線供貨。同時，在品質方面，由於寶元智造對每站的機器生產都做產品全檢，也會將檢驗報告附給客戶，讓板材錯誤率降到最低。也就是寶元智造達成了市場最需要的「交期快、品質好、服務好、價格不貴」。

寶元智造以高階的系統整合能力來服務代工市場，可能在未來變成系統家具供應鏈的台積電。寶元智造公司／提供

所以寶元智造一推出此系統，即獲得廣大設計師客戶群的回響。有設計師說，寶元智造很可能在未來變成系統家具供應鏈的台積電，以高階的能力來服務代工市場。寶元智造的客戶可以是設計師，也可以是系統家具品牌，寶元智造不跟任何B2C的公司競爭，而是在上游做B2B的代工，所以與供應鏈都是夥伴。寶元智造希望藉由物美價廉的創新供應鏈，讓系統家具在家具市場的比重快速提升，人人都可享受客製化、高品質的幸福家居。