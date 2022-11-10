台灣教育科技展登場 Epson大秀智慧環保教育解決方案

全台規模最大且唯一以教育科技為主題的「台灣教育科技展」，今天11月10日在台北世貿一館盛大開展。全球創新科技領導品牌Epson於今年的台灣教育科技展展示多元的智慧教育解決方案，涵蓋列印解決方案、創新影像視覺技術、創客教室應用及教育元宇宙等多面向。今年的主題館以「前往教學進化的路上」為題，闡述台灣教育數位化下的教學新常態，專注探討教育與科技的結合，於敬邀各縣市教育人員及相關單位前往參觀，實際體驗Epson創新科技為台灣教育發展帶來的無限可能！

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示：「疫情影響了教育型態，讓教學融合了教室實體與線上遠端形成『混成教學』。在今年的台灣教育科技展中，Epson觀察到教育現場對於永續校園、智慧教育及智慧產業的需求，因此提供全方位省、小、智慧、安心的節能列印解決方案，高效滿足教師們在教學上的各式需求。」

智慧校園方面 Epson提供列印、視覺教育應用解決方案

受疫情影響，智慧教室的建置儼然成為新顯學，教與學雙方以現代科技建立互通，擴大學習量能。Epson連續供墨印表機L3260搭配Smart Panel智慧遙控行動App，透過手機就能即時列印；也可以透過Line輕鬆列印，隨時隨地搞定列印需求。同時，Epson創意印樂園網站，提供各種豐富且多樣的免費列印素材，無論教學或生活，都增添便利與樂趣。Epson可攜式標籤機LW-K460，內建上百種標籤貼紙應用及豐富圖框素材，可滿足教學日常中的各種行政需求，以及應用於教室中，提早為學生建立收納的好習慣；更是美勞手作利器。全系列標籤帶符合RoHS標準，不含化學藥劑和對人體有害的物質，可放心使用於學童的個人物品及教學器具的標示上，不僅安心、便利更提升教學效率。

Epson連續供墨印表機可透過Smart Panel智慧遙控行動App、LINE官方帳號輕鬆列印，創意印樂園更提供豐富免費列印素材，同時搭配標籤機使用，打造既高效又安心的智慧教育環境。圖／Epson提供

而身為投影機領導品牌，Epson同時提供最多元投影機種，支援各式教學投影解決方案，依教室不同的設置條件，為學生與老師放大視野，打造大畫面的智慧護眼教室，建構高品質平等學習教學環境。無論是以超短焦機種如EB-735F，搭配移動投影桌，白牆隨時變身教學畫面；或是短焦投影機種可在1.1公尺投影100吋大畫面、一般焦投影機不須更換原有吊架輕鬆換機升級；還可透過投影機內建設定，讓原有的黑板直接變身投影螢幕，達到不失真的大畫面顏色表現。而在「無線」當道的現今，Epson ELPWP10無線簡報系統可解決投影時「Cable=Trouble」的問題，輕鬆解除複雜線材所帶來的困擾，帶領校園進入「真無線時代」！

無論是商務或教學使用，Epson 以3LCD投影技術，投影彩色亮度與白色亮度相同，超亮彩投影讓學童看得舒服又健康，畫質明亮清晰，為老師活潑生動的教學更加分。

Epson齊全的投影產品線，支援各式教學投影解決方案，可依不同教室的設置條件，打造大畫面的智慧護眼教室。圖／Epson提供

永續校園方面 Epson Heat-Free免加熱技術助創建智慧環保校園

除了打造智慧教室，Epson多元列印解決方案也可助力繁瑣的教務與校園行政作業，更以超低耗能、廢棄物減半的優勢，為校園永續盡一份心力！Epson WF-C21000免加熱極速微噴影印機每分鐘可列印100頁，超高產能有助於學校進行分班列印，輸出考卷與教材；搭載Epson獨家免加熱技術，採壓電式噴墨列印，相較同級雷射印表機，能夠有效減少85%的耗電量及二氧化碳排放；此外，省去雷射影印感光鼓、加熱器等耗材，Epson微噴影印機可減少59%的消耗性零件，相較於同級雷射機種，一年約可減少700公斤的二氧化碳排放，兼顧省電、環保需求。

同時，Epson DS-32000 A3智慧自動進紙掃描器支援硬式卡片掃描、特殊水平饋紙，多樣紙材混搭掃描的特性，提供學校教務卷卡合一閱卷解決方案。不僅如此，展會現場更與標準電表連接，實際比較Epson微噴影印機與同級雷射影印機的列印耗電差異，Epson歡迎親臨眼見為憑！

Epson多元的列印解決方案，為教務與校園行政提升作業效率，更以超低耗能、廢棄物減半的優勢，為校園永續盡一份心力！圖／Epson提供

創客教育方面 實現創意首選機種！省、智慧、安心、高效兼備

創客教育當屬近年教育界討論度相當高的關鍵字之一，強調動手做、創作過程中學習，讓學生自主發現並解決問題。Epson 提供文創微噴解決方案，能做少量多樣客製化商品，進而激發學生無限創作的潛能。Epson熱昇華數位印表機SC-F530或SC-F130採用全新進化PrecisionCore Micro TFP壓電式噴頭，搭配原廠轉印紙，呈現細緻的列印品質，客製化文創商品如馬克杯、Poly T恤、提袋、滑鼠墊等，搭配通過OEKO-TEX 紡織安全無毒認證的原廠墨水，打造多元且安心的教育環境。此外，Epson工程影像繪圖機SC-T5130支援Wi-Fi／Air Print，讓列印操作更便捷、快速，無論是工程繪圖或是海報輸出皆可高效且順暢地完成。

教育元宇宙方面 Epson AR智慧眼鏡提升創新教育競爭力

搭上元宇宙熱潮，教育融入AR／VR，使數位學習、混成教學的管道更加多元，也讓教師體驗到更創新、科技化的教學方式。Epson 以市場最成熟的AR擴增實境Moverio BT-40S次視代智慧眼鏡，協助教師導入AR智慧眼鏡於教學現場。此外，為避免在家學習時間長期注視小螢幕，Epson全球最小註四迷你雷射投影機EF-11自由視移動光屏，支援Miracast無線投影，可以連結智慧型裝置放大畫面，讓在家線上學習更護眼，達成「混成教學」最佳化的目標。

台灣愛普生視覺科技營業部副總經理黃少白分享：「疫情加速全球教育轉型，除了教學環境、模式的演變，設備的選用也成為影響學習成效的重點之一。Epson長期深耕教育市場，站在每位用戶的角度，以不斷研發的創新科技，推出多款性能優異的產品，無論各種情境都可找到對應機種，可提供最優質、全面的教育投影解決方案打造高品質、大畫面的平等教育學習環境。」