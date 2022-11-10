濾能玩轉「濾」市集 永續從你我開始

濾能於11月5日攜手台灣玩具圖書館協會舉辦「玩轉『濾』市集」活動。被問到濾能為什麼參與這樣的活動呢？與之有何關聯性？ 濾能總經理 黃氣寶先生表示：「會想投入這個活動，主要是因為兩個原因。第一、因自身環保再生理念與台灣玩具圖書館協會相符，決定投入志工服務，一同辦理市集活動。第二、永續這個詞不僅用於書面，更應該回饋社會，尤其玩具圖書館又是濾能在楊梅的好鄰居。」濾能的努力從減廢一直到資源共享，從這兩個面向出發，追求「共好」。總經理更是親自參與整場活動，不漏掉任何一個環節。

左起為楊梅區長邱世源，濾能股份有限公司黃氣寶總經理及台灣玩具圖書館協會張維庭執行長。圖／業者提供

此活動目的為了感謝地球、惜物減廢。濾能與玩具圖書館的夥伴們一起討論著該如何使這場活動富含教育意義，能讓孩子們從小培養環保意識，並於生活中實踐。現場總共規劃了十個不同的闖關活動，不但使用環保道具製作闖關活動，也在每關都建立一個小巧思，解釋每關的隱含寓意。小小店長活動讓孩子們體驗「綠色消費」，將家中不再使用的玩具或書籍拿出來與他人分享，讓資源得到最有效的運用。DIY手作課程更是讓孩子們親自動手體驗，讓廢棄物獲得新生命。現場還有懷德育幼院和美好社會福利基金會帶來的精彩開場表演，讓活動從公益出發，把愛傳遞出去。看著大朋友小朋友在實踐永續中找到快樂，也讓整場活動變得更有意義。

濾能股份有限公司近年來致力於環保、永續，公司理念「go clean think green」不但在自身產品中實踐，也落實在日常。楊梅區區長邱世源先生也到場共襄盛舉，用行動表示支持。區長也提到：「希望永續可以生生不息，在楊梅開啟好的循環」。盼大人們的身教勝過於言教，帶領著下一輩的孩子們一起成長，讓永續深植心中。

大小朋友一同參與環保闖關活動及DIY手作活動。圖／業者提供

濾能成立於2014年，致力發展循環經濟，不但框體可回收再利用，也強調濾網的再生技術。濾能也將半導體客戶汰換下來的濾網，跨界再應用到其他產業，最終可做成固態燃料棒(RDF)，供產線鍋爐使用之外，濾能還收集濾布處理過程中掉落的活性碳，並將之製成清潔袋或具保水除濕的碳磚。透過AMC微污染控制的領先技術，為半導體及面板產業客戶提供最佳AMC 防治控制方案，而透過產品模組化的組合式設計以達成3R的目標(濾網廢棄物減量/框體重複使用/濾網再生重複使用)，降低濾網整體的購置成本。也可透過單層替換吸附效能飽和的濾網，有效降低客戶AMC維運成本40%，以及減少60%濾網廢棄物。此外，濾網低壓損設計，也有效降低運作過程中風機耗能，協助客戶減碳再升級！濾能模組化框體榮獲環保署第二類環保標章認證及玉山獎最佳產品類肯定，為業界首例。並通過BS 8001:2017循環經濟查核，持續提出顛覆業界傳統思維之創新產品，在2021年更獲得國家磐石獎肯定。濾能目前的客群有全球晶圓代工大廠、面板廠與DRAM廠，其中尤以12吋先進製程供應量為大宗，供應各種客戶指定規格的需求，並加速研發應用於次世代先進製程的新產品，我們致力成為半導體先進製程關鍵耗材供應商及全球性綠色企業。