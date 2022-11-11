雲行金水 打通偏鄉末稍神經

致力協助偏鄉社區開設經營背包客棧等新型態旅遊創業服務，雲行金水創辦人魏溥辰長期在九份金社區營造服務時發現，偏鄉交通思維不夠完善，旅客停車位一位難求，在地人短程移動也多所不便。希望藉由參加數位產業署創業歸故里競賽，利用大眾熟悉的Line@介面，打造「移動為服務Maas」串聯既有運輸系統，結合政府智慧交通政策，打通偏鄉的未梢神經。

「偏鄕短程接駁移動的需求，基於若干現實狀況，很難被滿足。」魏溥辰說，出了大都會區，在台灣偏鄉，不管叫車或接送都是困難的。政府為了疏散人潮，只能不斷拓寬道路，或增加大眾交通工具班次，觀光人潮為了方便多半開車前往，反而造成車輛圍堵，當地交通亂象叢生。

「只有要不要，沒有到不了。」魏溥辰說，雲行金水希望以最少的成本，整合跨界資源，銜接現有系統，為旅客與在地居民創造最大的便利。對於旅客而言，不管是開車或租車，都可以停在定點，轉乘在地的接駁工具，花更少的時間與經費，卻能到達更多景點，將在地司機的口袋景點，網美景點一次網羅，在地計程車亦更方便攬客。

除了改善熱點區域壅塞車潮的問題，雲行金水亦規劃藉此一整合式平台，進一步延伸至在地關懷服務網絡，便利地居民短程交通移動購物或長者送醫看診，讓偏鄉的居民或長輩，也能享受都會般便捷的行動自由。魏溥辰說，利用雲行金水的整合式平台，隨時串聯在地的計程車，以共同的窗口整合控管，協助旅客或在地居民交通與移動，當旅客使用Line@選擇搭乘計程車時，後台系統即會通知最近排班站車輛前往接送，不會叫不到，也不會是來路不明的，乘客更安心，司機有保障。

雲行金水未來規劃將在九份的成功經驗擴散到全台，或進一步發展成國際性的偏鄉Uber平台，希望亞洲地區的偏鄉，也都可以藉由便利的系統，改變偏鄉交通與生活型態及樣貎。