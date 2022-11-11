恰口科研天然植保劑 力助農友轉戰高單價市場

極端氣候影響，病蟲害問題干擾及儲運問題，影響蔬果品質；潛碟市場加上對岸的政治因素干擾，導致產銷失衡，常使農民血本無歸。恰口科研透過參加數位部數位產業署舉辦之創業歸故里競賽，啟動精緻農業輔導計劃，希望以天然配方，取代傳統農藥，從根本解決農業使用過量及蔬果保存不易的難題，提升蔬果品質，協助新竹縣各鄉鎮農民分散風險，轉戰高單價市場。

曾任職於工研院及半導體公司，柯志渝學生時期專攻材料科學，花了兩年的時間，從果皮萃取出複方精油，獨家研發天然植保劑和採後保鮮劑，可以從栽種到保存過程，提供蔬果多一重的保護劑。目前應用面積近5公傾，在最困難的草莓園實際應用，良率提升了三成，減少農藥等資材之支出10％以上，目前正搭配物聯網系統，希望協助新竹縣農民，提升柑橘的良率，同時轉型電商及觀光果園。

「目前台灣農友大量在田間使用農藥，藉以提升農產品的良率，採收亦藉由農藥的使用，希望延長保鮮期，不過這種方法不僅有農藥殘留疑慮，效果也不夠好。」恰口科研負責人柯志渝說，天然植物保護劑就像穿了一層保護衣上去，可用來避免真菌孢子的叮附。即使附著，也很難在果表面發作。在田間噴灑可以提升水果蔬菜的良率，提升品質。採收後可以延長保鮮期，同時也可以避免長期使用某一種農藥，造成抗藥性的產生。

「我們的目標是作到農藥零檢出，輔導農友進行多元銷售，轉型成觀光果園等精緻農業。」柯志渝說，台灣農民亟需開拓多元市場，分散風險。但許多銷售情境，諸如有機農場或觀光果園，從栽種到採收都不能使用農藥。藉由植保劑取代化學農藥，從生產到銷售一條龍服務，有效地從結實、採收到儲存各階段阻絕病害，可提升良率，亦可進軍電商宅配、超市或量販等各大通路，或協助農友發展精緻農業，進軍觀光及高經濟價值果園。