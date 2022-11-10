亞太農業技術展10日在南港展覽館隆重登場

亞洲不可錯過的農漁畜技術及產品採購盛會「亞太區農業技術展覽暨會議」（亞太農業展），10日在台北南港展覽館一館隆重開幕連展3天，現場雲集220家來自15個國家的展商，與來自48個國家及地區的專業觀衆聚首一堂。「臺灣畜牧產業展覽暨會議」、「臺灣養殖漁業展覽暨會議」及「臺灣冷鏈暨肉品處理設備展」與「亞太農業展」同期同地盛大展出，建構亞洲最全面的“農場到市場”4合1一站式產業鏈採購平臺。

展會全力配合台灣政府的農業政策，推動農漁畜產業全面升級。為了因應農漁畜展商及參觀買家的生產設備升級需求，今年展會首次加入「臺灣冷鏈暨肉品處理設備展」，展出從屠宰設備、肉品加工到冷鏈、保存及運輸的整條產業鏈的產品、技術及整體解決方案。「亞太農業展」串聯上、中、下游產業鏈的品項，目的是為了在全球糧食危機之下，打造台灣成爲亞洲全方位糧食供應的重要生產基地。

德商美最時貿公司台灣分公司展出沼氣發電案場整體解決方案。圖／業者提供

本届「亞太農業展」共設有9個特色主題展區，包括行政院農委會的「台灣農業技術館」、屏東農業科學園區的「農科園區館」、工業研究院的「養豬產業轉型升級暨低碳環保永續發展館」、丹麥館、荷蘭館、養殖漁業&漁電共生區、冷鏈專區、包裝加工設備區及智慧農漁畜區。

儀興科技公司物展出聯網智能控制箱暨主機及監視系統(智能電箱-水智寶) 。圖／業者提供

今年將舉辦45項專業會議，提供業者最新產品、技術、產業趨勢及互相交流的機會。10日下午農委會將發表35項全新綠色農糧技術成果發表及交流會，主題環繞友善環境的農藥減量技術、農產品減損減廢及綠色產業應用，現場並接受有興趣承接技術轉移的業者。

此外，「建立亞太智慧種子與種苗生產系統國際研討會」邀請來自印度、馬來西亞、菲律賓、日本、泰國、韓國、越南種苗生產的專業講師，分享知識和經驗，缐上+缐下共吸引來自12個國家超過200名聽衆。

綠旺企業公司發表死廢畜禽生物處理機。圖／業者提供

展會現場尚有多場展商帶來的精彩專業研討會，如波克生醫公司邀請肉品品質高級專家Mette Christensen分享的“透過AutoFom III全自動屠體評級系統，精進屠宰場之生產管理”、匯軒公司帶來“畜牧場病媒防控及經驗分享”、台灣奧特奇公司發表“通過妊娠晚期和泌乳早期的母豬營養提高生產性能和仔豬存活率”、“在歐洲禁止仔豬料使用高劑量氧化鋅後，AX3扮演的重要角色”及“回歸自然的犢牛哺乳期飼養模式”等精彩議題。

另外還規劃超過40場缐上+缐下“1對1”媒合會，為展商精準配對來自菲律賓、馬來西亞、越南海外買家，開發海外無限商機。明日（11日）將有更多專注於智慧畜牧、母豬及仔豬管理、畜社生物安全、冷鏈物流、飼料使用率提高、養豬產業低碳環保轉型實例分享會及畜牧永續生產關鍵要點等

有興趣前來參觀者，請至展會現場憑名片免費辦理入場證。

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