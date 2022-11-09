Epson再度攜手《國家地理》提升民眾對北極凍原綠化的意識

全球創新科技領導品牌Epson持續致力於提升民眾的全球暖化意識，在去年與《國家地理CreativeWorks》的合作項目，在威比獎—致力於可持續發展、氣候和環境問題的社交媒體內容類別，榮獲了人民之聲獎項。今年，Epson再度攜手國家地理，以去年獲獎的合作項目為基礎，重點關注在「北極凍原綠化」問題，以及企業和消費者如何採取更多行動，以減少對環境的影響。在今年的合作中，更邀請到國家地理探險家暨愛丁堡大學生態學家艾拉．邁爾．史密斯 （Isla Myers-Smith）教授，說明氣溫上升和季節暖化是如何導致「北極凍原綠化」現象的出現。

近二十年來，艾拉．邁爾．史密斯教授持續研究氣候變化對北極苔原所造成的影響。近年她注意到，伴隨著溫度升高，在永久凍土融化的北極地區，樹木和灌木更容易生長。永凍土中存有來自未完全分解古代動植物的碳，如果溫度持續上升將會造成永凍土融解，進而造成一部分的碳釋出。而當土地回暖，植物將生長得更加高大茂密，會在積雪與土地之間形成隔層阻擋，如同毯子般使土地與寒冷隔絕，進而促使暖化導致更多的碳排放。

2022年1月，發表在科學期刊《自然評論地球與環境》上的一項研究預測，融化的永久凍土層每年可向大氣釋放多達6.24億噸二氧化碳，更有科學家預測，在2100年全球永久凍土層將大幅融化。艾拉．邁爾．史密斯教授和她的合作夥伴則在期刊上發表了另一項研究，該研究發現苔原植被的變化，包括灌木的增加，都會在永凍土融化的速度中發揮重要的作用。

艾拉．邁爾．史密斯教授認為，人們需要了解北極凍原綠化會造成的影響，以及若在日常生活中做出微小改變，將會對環境產生巨大的影響。對此，艾拉．邁爾．史密斯教授表示：「從居家節能、單車通勤到購買在地食材，我們的每個選擇，都能帶來改變。對於所有人來說，重要的是要意識到我們的選擇，將如何影響自己和地球環境的未來。」

Epson全球社長小川恭範（Yasunori Ogawa）表示：「我們很高興今年能再度與《國家地理CreativeWorks》合作，提升人們對於北極凍原綠化問題的認識。永續發展—是Epson所作一切的核心目標，我們致力於減少自己的環境足跡，並同時幫助我們的客戶也達成此目標。」Epson領先市場推出了一系列搭載Heat-Free免加熱技術的印表機，不僅耗能低更能大幅減少零件的更換。通過此次的合作，Epson希望鼓勵企業和消費者做出有助於減少碳足跡的列印方式。Epson認為，這僅是企業和消費者可以做出改變的眾多方式之一。