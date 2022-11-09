幻誠科技服務創新 獲中市產業創新獎

幻誠科技股份有限公司是一家小型優質企業，專精政府軟體開發建置，發展新式一站式整合服務平台，整合My Data、TW-FidO、T-Road、New eID、行動自然人憑證等創新運用。更以一條龍的快速服務，協助許多政府機關建置便民服務平台。今年十月獲頒2022臺中市產業創新獎之服務創新類獎項。

幻誠科技創立於2019年，創辦人羅振誠在資訊界服務超過27年，經營團隊也都是在資訊界服務超過21年的菁英，憑藉著豐富的軟體開發及整合專業，成軍雖僅四年，確是年年成長的優質企業，今年更以小蝦米打倒大鯨魚的態勢，一舉拿下一級戰區臺北市政府資訊局資源整合平臺委託資訊服務採購案。憑藉的就是一條龍服務及軟體整合的專業能力，以快速專業的服務優勢取勝。

幻誠科技創辦人羅振誠。圖／陳至雄

幻誠科技以「協助將國家資訊發展政策推廣到縣市政府的推手」為定位，成軍以來致力協助政府軟體開發建置，並與國發會(今數位發展部)、臺北市電腦公會、各縣市政府合作，推動各地方政府My Data應用規劃。

近4年成功履約「嘉義縣政府運用MyData深化嘉義縣一站式便民服務計畫案」、「彰化縣政府108年營造業管理資訊系統開發建置案」、「109年度臺南市政府運用My Data建置一站式整合服務平台計畫」、「嘉義縣政府109年度深化MyData便民服務計畫」、「新竹市政府數位市民整合服務平台建置案」、「屏東縣政府110年強化便民服務整合申辦平台計畫」、「110年度臺南市政府運用My Data建置一站式整合服務平台擴增計畫」、「嘉義縣政府110年度一站式便民服務計畫」、臺南市政府「一般工廠登記線上申辦系統及未登記工廠追蹤管控系統」勞務採購、「嘉義縣社會局重陽禮金及獨居老人管理系統建置」、「屏東縣政府111年便民服務整合申辦平台擴充計畫」、「嘉義縣政府111年度深化MyData便民服務計畫」、「臺中市政府地方稅務局_友善稅務智慧個人雲平台建置案」、「111年度臺南市政府一站式整合服務平台擴充維運案」、「臺北市政府資源整合平臺委託資訊服務採購案」…等大型軟體開發專案。

母親的畫作成為羅振誠創業的動力。圖／陳至雄

羅振誠表示，公司取名幻誠，意謂創新誠懇務實。更以他母親的油畫作品「老鷹抓無人機」為商標，隱含抓的住科技的象徵，代表母親對兒子創業的期許。近四年來雖逢疫情，但業績年年成長，繳出了漂亮的成績單。也因此羅振誠特別照顧員工，他認為把團隊照顧好，公司才會跟著好。

工作之餘，羅振誠也愛攝影及騎重機，經常帶著愛妻騎著重機到處旅遊，享受生活。圖／羅振誠提供

展望未來羅創辦人指出，幻誠科技將持續與各中央政府部門合作，包含數位發展部、內政部等機關，永續協助縣市政府發展各種新式整合My Data、TW-FidO、T-Road、New eID、行動自然人憑證等創新運用的一站式線上服務，為縣市政府長遠E化之提升，盡心盡力。