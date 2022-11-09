樂飛空農 助嘉義縣農業永續生根

響應嘉義縣政府智慧農業推動計劃，樂飛空農服務公司於三年前將公司遷至嘉義縣，積極以其智慧農業技術服務，銜接嘉義農民實際應用需求。為協助縮短農友對智慧農業技術的摸索時間，降低導入門檻，該公司以其獨家研發，專為農業量身打造，擁有日本高性能的智慧農用無人機，啟動農用無人機共享租賃平台，參加數位產業署創業歸故里競賽，力助嘉義縣農業永續生根。

「無人機除了拍照，也能作為運輸與載重，應用在農業上，可以節省農藥用量，亦能保護農民自己安全，不過因為飛機體積較大，又需要認證，技術要求及難度均較高，因此投入人數少。」樂飛空農共同創辦人林暉惪表示，樂飛空農自2016年開始，率先投入農用無人機研發。所研發之A616農用無人多旅翼機， 採用獨特專利風場設計，能創造出傲人的噴射下洗氣流，將藥物以適當強度下，直達施藥靶區內農作物底部，連難以防治的高莖作物，都能達到良好的防治效果。由於採雙構型模組設計，可快速變身，一機多用，針對不同場域和需求進行各種高效作業，為首架通過民航局25-150公斤級型式認證之無人機，希望藉由啟動共享租賃平台之啟動，回饋嘉義縣。

「僅管農用無人機很好，節水省藥，又省人力，不過一台動輒數十萬，許多年輕人負擔不起，老農也因為技術門檻太高，無法親力使用。」林暉惪說，面對人口老化農村凋零，無人化將是智慧農業的必然趨勢，透過無人機共享租賃平台，樂飛空農力挺財力不足的青農取得進入智慧農業的入場券，亦將媒合技術人員協助老農，彌平技術落差。

嘉義縣目前正積極以農為本，工業為用，扶植工業，藉由無人機AI創新服務中心之成立，未來將成為無人機產業發展重鎮。林暉惪說，樂飛空農整合農業大數據，從智慧農機農事服務出發，希望藉由將智慧農機循環經濟生態系落地嘉義，引領嘉義縣成為環境保全型的永續農業大縣。亦將結合政府新南向政策，透過農業與工業技術整合輸出，力助嘉義地區成為亞太智慧農業服務樞紐。