湖霖河循環經濟再生 廢水變黃金

雲林及嘉義地區由於鹹菜醃漬業盛行，高鹽度蔬菜醃漬廢水之非法傾倒泛濫，導致嘉義及雲林大範圍土壤鹽化，造成農地危機，是當地政府頭號難題。湖霖河跨界整合環工科技與漁業科學，透過生物循環再利用技術，參加數位部產業署創業歸故里競賽，以循環經濟再生理念，應用於蔬菜醃漬業之廢水處理，將廢棄物變成黃金，協助雲嘉地區從根本解決食品廢水問題。

湖霖河負責人何勝惟表示，非法傾倒及土壤鹽化問題重創雲林農業，為了處理棘手的高鹽度廢水問題，政府投入大量財務及人力，建置水質淨化場，但蒸發後的回收鹽，卻衍生另一個環保難題，仍沒有解決根本問題。反觀氣候變遷加上原物料上漲，環境惡化造成養殖成本墊高，使漁民獲利縮水，也是當地一大隱憂，如果能在解決廢水問題時，同時解決養殖難題，則能共創雙贏。

「醃漬食品廢水並非不好，只是放錯地方。」何勝惟說，酸菜液其實是很好的液體肥料，其中所富含之氮磷鉀、微量元素及酵素等是浮游植物重要的生長要素，能促進藻類生長，且裡面富含有機酸及多醣體等益生菌，可以提高魚蝦貝免疫力，將其運用於養殖業，可以穩定池中菌像及水質，有利於藻類及浮游動物之生長，進一步促進池中生態鏈正向循環，池中魚蝦有源源不絕天然免費食物及益生菌，若能善加利用，魚蝦可以更健康成長，養殖戶可以節省很多成本。何勝惟曾在宜蘭利用自己的養殖池，亦在嘉義布袋試驗，證實成效良好。經由水試所、台大漁科所及嘉義大學水中生物學系及動物科學系等學術單位驗證，確認此一生物循環再利用技術之可行性，並協助產品加值。

「無時無刻在產生，廢液的量很多，要用越簡單的方法越好。」何勝惟說，透過生物質全循環經濟商業模式，形成農漁綜合經營管理策略，整合在地資源，串聯回收、生產、加工及銷售，由湖霖河合法業者將高鹽度蔬菜醃漬廢水資源回收，提供水產養殖業並協助其操作加以利用，藉以培育天然生物餌料及益生菌，用最低成本產生最好的養殖效果，未來湖霖河亦規劃在地生產藻粉，開發成發酵液或作成飼料添加劑，取代進口，業者不用煩惱廢水無處可去，農業也不會因非法傾倒而受害。