Epson全球調查報告顯示　台灣民眾氣候危機意識增但仍存有斷層

繼2021年發佈的全球民眾氣候認知調查報告，精工愛普生公司（SEIKO EPSON CORP.）於2022年再度進行全球調查，並選在第27屆氣候峰會（COP27）前發表調查成果。這份涵蓋了28個市場、共26,205位民眾的調查報告指出，儘管氣候變遷持續帶來影響，民眾樂觀看待氣候變遷影響的比例，相較於2021年，由46%增長至48.1%，與現實中嚴峻氣候危機形成強烈對比的樂觀數據，說明了民眾對於氣候變遷的隱患仍存有認知上的落差。精工愛普生公司期望透過此份報告，呼籲全世界民眾對於環境議題能夠保持高度關注，同時凝聚多方的力量共同合作尋找解決方案，為環境永續盡一份心力。

台灣民眾氣候危機意識高於全球平均值 但對氣候危機的迫切性認可程度不一

科學家研究指出，當全球氣溫上升2度時，將會造成台灣各地的海平面上升0.5米，進而導致洪水發生的比例倍增，同時更會因此衍生出生態系統損害及農業損失。有別於科學調查數據的擔憂，超過半數的台灣受訪者認為相較於氣候變遷的議題，防範未來的全球大流行及通貨膨脹為各國政府、企業及個人戶更應該迫切關注的議題，僅不到18%的人認可氣候變遷的急迫性。此外，調查數據也顯示了氣候變遷議題因年齡層所產生的認知落差。超過四分之一的45-55歲受訪者認為氣候變遷議題有著迫切性，但16-24歲的受訪者中僅有10.3%有著相同想法。儘管民眾對於氣候變遷議題的迫切認可程度不一，但相較於全球高達48%的民眾認為在有生之年不會面對到氣候災難的樂觀態度，台灣僅有16.5%的民眾保持樂觀，有高達53.4%的受訪民眾認為氣候災難無可避免，說明了台灣民眾對於氣候危機仍保有高度認知。

世界各地極端氣候災難頻傳 民眾期盼透過共同行動扭轉氣候變遷困境

2022年初，由聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）發布的「氣候衝擊、調適與脆弱度」報告指出：「人為因素導致的氣候變遷仍正對自然環境造成嚴重且大規模的破壞，並影響了全球數十億人的生活。」僅在今年，即發生多起氣候災難事件，包含非洲和南美洲長達數十年的特大乾旱、北極和南極迅速暖化、亞洲與大洋洲的致命洪水、整個歐洲達到前所未有的高溫，以及北美洲消失的湖泊。

愛爾蘭永續顧問公司Change by Degrees環境科學家兼共同執行長塔拉·希恩（Tara Shine）博士則表示：「殘酷的現實是，過去七年是自有記錄以來最溫暖的時期，我們正面臨著超過安全溫度極限的風險。而這項報告也顯示，世界各地的人們仍然希望透過他們與政府、企業的共同行動，一起讓世界變得更美好。」

台灣民眾三大環境友善行動 改善回收習慣位居榜首

為了緩解氣候危機，台灣民眾在日常生活中做出的改變，以改善回收利用習慣（74.2%）、減少塑膠使用（63.5%），以及以步行或自行車做為主要交通工具（53.6%）為三大常見的改善行動。在這些力行環境友善行動的受訪者中，超過一半的受訪者保持這些習慣已超過一年之久，五成的受訪者保持回收利用習慣，近五成的受訪者維持減塑行動，四成的人則是持續以步行或自行車通勤。受訪者們也分享了促使其改變的動力，包括了政府在政策上的改變（54.8%）、目睹氣候變化所產生的影響（38.7%），以及公司與社區推動的可持續發展計畫（37.7%）。由此可見，在台灣無論是政府、企業或是個人戶，都清楚意識到氣候變遷的嚴峻，也願意為此做出對應改變。

Epson盼帶動氣候危機認知 深信唯有透過共同努力才能建立美好未來

面對全球氣候危機，精工愛普生公司社長小川恭範表示：「愛普生的企業宗旨專注於改善民眾的生活與地球環境，我們將會持續投入大量資源來實現此目標。在全世界齊聚一堂參加COP27之際，我們的氣候調查目的在於提高民眾的認知，並藉此作為轉型及改革的契機。我們希望能透過全球洞察報告，協助政府、產業與個人確立改善方向，一起努力避免氣候危機。雖然我們還有很長的路要走，但我們深信，透過即刻啟動的共同努力，將得以建立一個更好的未來。」

Epson積極實踐聯合國永續發展目標，以永續做為發展事業時的核心價值，同時更會檢視企業發展動向，適時進行目標的調整。在2021年發布的Epson 25新長期企業願景中，提出了永續發展及豐富社會的願景。並在2022確立企業宗旨，期盼以「省、小、精」創造新價值，豐富人與地球。我們也期盼與台灣的事業夥伴、供應商及用戶，一起用行動為環境做出改變。