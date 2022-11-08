時時觀察所 帶領旅客探索金門大小事

由金門島民、移居青人所組成的時時觀察所，團隊成員因熱愛金門的獨特，而定居當地創業，參加數位產業署創業歸故里競賽，希望藉由「金門島探險計畫」，用探險視角，帶領遊客感受金門大小事，將小島的美好經歷擴散出去。

「我們想要透過科技，帶領旅客探索金門，見證真正的彈孔及軍事歷史遺跡，深入被人遺忘的角落。」時時觀察所所長許家欣說，我們的身份不僅是定居在小島的居民，也曾是來到這個小島的觀光客，因為金門種種的美好而留下，現在想利用自身專長結合科技，將這美好分享出去。

金門擁有豐富的文化背景與旅遊的潛力，除了一般的踩點行程，還有許多鮮為人知的有趣秘境值得探訪。「金門島探險計畫」將帶領探險者依循在地人路線到達意想不到的地方，如高洞坑道，能見識以前砲堡的樣貎，體驗當時戰爭的氣息。到中蘭海邊看採蚵，探索不見於地圖的隱藏美景。到烏沙頭看星光、夕陽和浪花，冬日還有成千的鸕鶿滿天飛。深入古崗湖畔梁山觀止步道，看入秋季時的橘黃楓樹林。

「金門島探險計畫」以探險角度遊玩金門，利用LINE@與延伸網頁形式，串連商家、探險主題商品及深度旅程，不用下載app，就能有更有趣多元的旅遊選擇。就像有在地導遊隨行，除了文字敍述、還能透過圖像或影音，與使用者互動，在沈浸式的體驗，解鎖金門的奧密，踩點完成還能獲得紀念徽章。

「金門四面環海，得天獨厚的地理環境及歷史背景，只要勇於探索，就有更多絕美秘境等著你！」許家欣說，金門有趣的地方尚未充分被看見，有別於在金門軍事博物館中所看到文物是存放文物箱櫃中，被人工整理過的，這些探險計畫中的美景都是歷史遺跡的真實呈現。

展望未來，時時觀察所將擴大與在地店家結合，透過活動合作方式，引導旅人前往在地店家進行消費，並帶領遊客，深入金門社區體驗生活，在無負擔中，深入探索金門的美好，增長對金門的見聞。