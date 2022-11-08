海癒小村咖啡店 好零居生活計畫

天空之境、椰海大道，這些因為臨海美景成為耳熟能詳的網美打卡熱點，就在依山面海台東縣太麻里鄕華源村，吸引眾多觀光客前來朝聖。不過小小的村莊消化不了大量的觀光客與突然湧入的車流帶，僻靜的社區道路，變得車潮擁塞，垃圾危機也造成在地生態環境永續隱憂。

「觀光客前來，只是為了拍照，拍完就走人了，與在地環境與人文沒有任何互動，對於在地經濟與發展也沒有任何貢獻。」從小在太麻里鄉入口處的華源村長大，海癒小村咖啡店店長周紫宸說，觀光客來了，沒為小村落帶來好處，卻帶來環境的災害。本來很安靜的地方，車聲擾攘，路上也全都是垃圾。因此透過數位產業署創業歸故里競賽，讓她能以「海癒小村咖啡店」做為返鄉起點，將藝術管理及策展的專長，應用在環境改善工程上，啟動好零居計畫，解決觀光人潮帶來的環境成本與垃圾問題。

海癒小村咖啡店改建於座落在華源村入口處荒廢五十年的老屋，規劃打造成村民與旅客的服務資訊基地。周紫宸希望以永續的工作坊，協助旅客規劃旅遊流程，導引旅客以更好的方式體驗家鄉，在服務遊客之餘，亦能兼作村民小會客廳，回應村民的需求，協助解決社區問題。周紫宸說，海癒小村咖啡店將以零浪費為主軸，透過工作坊講座及店內設施，與觀光客溝通，倡導環境意識及垃圾分類使用。並透過機制，讓觀光客不要亂丟垃圾，以電輔車取代開車，改善村落最明顯車潮及垃圾問題， 也希望以自己擅長的行銷包裝，推廣華源村的特產。

華源村需要的是讓商品與來訪遊客有溝通的管道與適合的包裝語彙，這些都是老一輩沒有心力去做的。周紫宸說，華源村有很多特產包含咖啡，小小的村莊就有九個獨立咖啡產銷莊園。今年台東咖啡評鑑獎，三分之一得獎作品都出自於華源村。很多老一輩的人其實很願意嘗試為產品包裝及行銷，但由於農忙或所學專精並不在此，故心有餘而力不足。

展望未來，周紫宸希望藉由消融於環境的裝置藝術，啟動環境永續的活動，置入SDGS理念，將其應用在華源村的行銷與包裝上，宣揚零碳排理念，亦希望藉此重塑在地自然魅力，促進經濟及環境永續發展。