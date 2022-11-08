農業用無人機 寰宏助農業者耕作更加智慧、省成本

聽過不關燈工廠嗎？近年來許多企業紛紛導入智慧自動化機械設備，透過通訊協議連結設備，完成製程，僅需管理者監測設備運作正常、數據中可改善之處，即可讓產品在製造生產時24小時不停機運作，此舉不僅解決人力短缺問題、減少人力成本，還提升生產效率，然而比起工業，更需要大量人力的農產業，也能透過導入智慧化生產，改善各種問題嗎？

日前，農委會表示，107年國內糧食自給率僅有34.6%，在氣候變遷的情況下，農產品生產風險增加、糧食供應短缺、加上人口老化、少子化的影響，農業自給率將大幅降低，轉型智慧農業勢不可擋，造就許多科技農業公司油然而生。寰宏農業科技公司自106年起代理大疆無人植保機，在全台達到了八成的市佔率，如此龐大的市佔率，其背後的用心由此可見，寰宏農業科技公司副總經理鍾秉宏表示，無人植保機的施作，在農作物的成長過程中是最為關鍵的一環，因農民在種植農作物時，都需要靠透過施肥增加產量，及噴灑農藥、防治病蟲害，達到保護產量的兩項目的，然而寰宏公司代理的大疆植保機，不僅可以達成這兩項願望，更在全台開辦寰宏學校，教導農民無人機的使用，協助模擬考照，陪伴農民一起循序漸進、無痛接軌智慧農業圈。

以科技打破傳統 用料精準省成本

受到全球原物料齊漲的因素，肥料價格跟著逐年上漲，加重農民成本負擔，此外，政府也在106年起推行農藥減半，越來越多限制，讓農民們始終無法靠著「經驗法則」去應對。鍾副總說明，各種產業的智慧轉型，皆是屏棄經驗法則，透過數據分析，將每項工作做到最精確，而無人植保機可以達到的兩項「精準」，皆是透過智慧機械，讓人力、原物料成本降低，提高耕作效率，讓農耕管理更輕鬆。

第一種精準為「劑量精準」，因無人機噴嘴頭設計特殊，有濃稠度及水顆粒大小限制，太過濃稠或稀釋的藥劑都無法噴出，故農民本身須調整更適當的劑量及肥料，才不會造成浪費。第二種精準則是「噴灑精準」，傳統人力施肥會受到人員走速、持桿速度的不同，導致施藥不均，然而無人機因為內建RTK(Real Time Kinematic實時動態技術)及GPS系統，可根據飛行航線均勻噴灑農藥及肥料，不論陡峭或高山地形，皆能精準飛行，且由於機身上安裝的高壓噴嘴頭，經由下旋氣流帶至作物各部位，均勻分散不馬虎，若是位處風大的海邊處，也可更換配備防風大的的抗飄散噴嘴。

鍾副總說，兩種精準除了可以讓用藥用肥減少20%之外，更不用擔心因噴灑農藥造成的人體傷害，節省20%的成本對於農民來說是一筆不小的費用，這兩年來越來越多除了有機農、青農以外的傳統農民願意投資，用過之後真的「回不去」了！

建立寰宏學校 協助考照外 更陪伴農民一起熟悉無人機

企業在導入一項新設備之後，需要讓員工參加教育訓練課程，以了解設備使用方式，才能利其器又善其事！寰宏公司成立至今，全台灣北中南東成立四間營業所及池上服務站，並開辦寰宏學校，除了協助農民熟悉及了解民航局考照流程及應試技巧之外，更重要的是陪伴農民一起成長，協助農民判斷該怎麼根據使用者的土地地形、大小、種植作物、氣候，調整藥劑、搭配適合的噴嘴、飛行行距、觀測模式，將無人機省時省成本的功效發揮得淋漓盡致。

「剩下的時間跟金錢，可以拿來做更多事情！」鍾秉宏說，寰宏公司不斷在產品及服務上推陳出新，不僅開辦寰宏學校、也提供保養維修方案、推廣「爽肥」無人機專用緩效型肥料，僅需55至57公斤，即可達到傳統穗肥肥料使用250至400公斤的效果，此外，還有可以節省藥劑達70%的花王展著劑，亦是公司未來的推廣重點，一步一腳印持續往智慧農業發展的腳步邁進。