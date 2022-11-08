從頭到腳息息相關的數位轉型

生活服務業泛指與人直接或間接相關的服務，涵蓋利用工具、設備、平台等，或運用領域專業技術等，以快速、即時、適切、便利為目標，為民眾提供生活相關之服務，實現快適生活。深入來看，生活服務業包括了我們從頭到腳息息相關之美髮及美容美體業、洗衣/洗鞋業、家事服務業等產業，在各行各業面對數位轉型的浪潮趨勢下，同樣地業也在積極尋求運用科技工具創造新價值的機會。

為協助探討生活服務業者數位轉型需求與痛點並共同尋求共創多贏，數位經濟暨產業發展協會(Digital Transformation Association, DTA)與台灣連鎖加盟促進協會、智策慧品牌顧問公司等單位，在數位產業署及資訊工業策進會(資策會)地方創生服務處的指導支持下，邀集業界代表及相關專家，召開生活服務業數位轉型共識會議，希望透過產官學研的交流，凝聚共識，將資源投入到最需要的地方，協助生活服務產業轉型。

DTA詹婷怡副理事長指出，隨著數位經濟快速崛起，由於數位轉型推動的發展，各產業在界線會愈來愈模糊，因而會創造出新價值與新產業。科技工具的應用與創新生態系改變了既有生產流程、行銷方式與組織行為，對產業營運與商業發展模式帶來極大衝擊。為此，特以生活服務業產業作為DTA本年度在服務業推動數位轉型重點次領域，協助業界透過數位能力的導入改善企業流程與商模，提升企業整體營運效益。COVID-19疫情爆發後，市場需求面及消費趨勢走向新常態，消費者生活型態、商品需求、消費習慣，皆有很大的變化。生活服務產業由於必須與消費者接觸互動，所以對於健康、安全、衛生的要求比以前需採取更高標準。因此，對生活服務業者來說，如何做整體性的布局，特別需要在預約、收單、支付、簽約、派工、收送等服務，可運用DTA與台經院經濟研究院及資策會發展的台灣產業數位轉型量表(Taiwan Digital Transformation Index,TDX)並運用數位工具以快速應變未來趨勢變化，提供消費者更便利的服務，運用生活智慧邁向智慧生活。

資策會地方創生服務處徐志浩副處長指出，資策會作為數位轉型的化育者，以協助產業加速數位轉型為使命。企業數位轉型之路並不孤單，資策會鏈結北中南區域轉型基地，培育在地跨域人才，未來將持續集結各地方資源網絡，透過區域數位轉型中心的方式來擴大服務，持續建構更包容、開放與安全的數位科技社會，幫助臺灣更快的邁入數位國家。與DTA的合作，是在供需雙方建立合作的階段提供必要的輔導，幫助轉型的過程順利進行。

從DTA劉伯祥博士報告觀察，經由本研究團隊透過會前訪談，彙整在生活服務業數位轉型上所遇到的困境，因生活服務業的具特殊性，不像其他零售業可以透過電商及外送平台販售產品，而是需要透過客人至實體門市消費、或業者親臨消費者所在地服務，使其在數位轉型上，著重的面向與其他的產業有顯著差異。生活服務業目前面臨許多困境，例如產業缺乏數位轉型標竿企業領導品牌、產業數位轉型思維必須轉換、資訊合作尚未成熟缺乏合適的資訊合作商、數位人力需求孔急等狀況，這些困境可能可以透過相對解方得到解決。

綜整生活服務業者的數位轉型各種困境與經驗，資訊服務業及專家顧問提出解方，如可導入適當數位工具，簡化服務流程、培養員工數位能力、挹注資金及輔導能量，資金方面，除了廠商的決心外，有時候也需要政策的補助給予臨門一腳。最後，透過供應鏈的相互合作，也可以消解廠商自己對於失敗的恐懼。智策慧陳茂鴻首席顧問指出，髮林、速喜樂都有提到數據的蒐集，只有數據才能夠深層地改變顧客整體的消費體驗、服務流程加速服務業、連鎖加盟化，在生活服務業中，最大的動機還是在數據端，衍生出新的商業模式和變化。台灣連鎖加盟促進協會郭士維秘書長建議業者以政府提供之雲市集服務、最短變現路徑、投入資本較低的數位工具下手。使用可累積數據資料的數位工具，以利企業長期的發展。叡揚資訊胡瑞柔總經理建議數位轉型並不是一次性的投資，是不動則已，一動恆動的產業，資服業者在做的事如同廠商所言，是將不同部門的訊息或活動，用資訊服務串接在一起。在數位轉型推動的過程發現，系統需要精緻、實用、簡單化，例如對話式的操作模式，能降低初次使用者的抗拒、學習時間。然而所有的工具開發，都回歸到客戶的需求、企業與資訊廠商的協作及使用者與軟體的協作，環環相扣。

藉由生活服務業數位轉型工作坊甚至聯盟的組成，可持續促成供需兩端的深度交流及歸納建言，建立生態系產業聯盟，改變傳統商業模式利己的觀點，倘若能推動數位轉型合作網絡，促進推動跨業/跨域數位轉型供需媒合，推動利他合作關係，便能逐步邁向互利共榮的產業環境，可促進附加價值與資源整合，相信必可達成政府資源有效利用與最大綜效。