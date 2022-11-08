亞灣新創園慶週年 偕綠色科技競賽得獎新創航向未來

經濟部在高雄打造「亞灣新創園」營運將滿一週年，11月7日以「航向未來，新創發光」為主題舉辦週年慶活動，併同「綠色科技新創獎勵競賽」頒獎典禮及新創展示熱鬧舉行。

經濟部次長陳正祺、高雄市副市長羅達生，競賽出題大廠如台積電、友達、日月光等高層代表，及美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會等國際友人、新創團隊及國際加速器等皆蒞臨現場，共同見證亞灣新創園的創新能量與培育成果。

經濟部次長陳正祺致詞時說到，亞灣新創園自110年12月開幕，串聯國內外資源與創新能量，聚焦5G、AIoT、數位內容、智慧港灣等領域，匯集42家新創及7家國際加速器進駐，積極協助新創團隊鏈結產業及國際市場，開幕近一年總計協助新創增加商機與投資近新臺幣8億元，並串聯國內外大廠如微軟、AWS、Google、NVIDIA、Line、佳世達等，及參加智慧城市展、InnoVEX、Meet Greater South等大型展會，積極協助新創企業拓展商機及鏈結市場，成果斐然。

為響應全球ESG議題，經濟部今(111)年首度舉辦「2022綠色科技新創獎勵競賽」，以綠色科技、淨零碳排為主題，號召國內大廠及國營事業如台積電、日月光、台達電、中油等單位出題，徵選優秀新創企業解題，最高可獲得100萬獎金，頒獎典禮上安排出題企業大廠與17家新創共同領獎，促成新創與大廠實證合作，打入企業供應鏈。

新創是臺灣產業升級及數位轉型重要的動能，經濟部將持續以亞灣新創園為基地深耕南臺灣新創生態系，扣合企業參與新創（CSE）模式，及企業數位與綠色轉型雙需求，促成新創與在地企業、國際大廠實證合作驗證新創產品及服務，進而將新創企業帶入日本、東南亞等鄰近市場，讓新創從南方出發，在國際發光。