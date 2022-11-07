智慧防救災 善用新興科技 四大協會跨域合作

台灣物聯網產業技術協會表示，ResearchAndMarkets研究報告顯示，預估2027年全球意外與緊急事件管理市場規模可達1,745億美元，而運用AI、5G、GloRa（Global Radio）、智慧型紡織品等新興智慧科技，能在消防救災、工安意外、智慧城市、環安衛管理、登山等場域，有效提升政府、消防單位、廠商與產業防救災能力，並降低人員傷亡與產業災損。

有鑑於此，台灣物聯網產業技術協會黃崇仁理事長、台灣全球無線平台策進會韓政達理事長、台灣智慧型紡織品協會林瑞岳理事長、臺灣防災產業協會彭啟明理事長等四大協會理事長，於11月2日假台北市電腦公會簽署合作備忘錄（MOU），希望透過廠商彼此之間緊密合作交流，來推動智慧防救災解決方案發展，以減少災害影響，並邀請亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟施振榮榮譽會長到場見證。

黃崇仁理事長表示，災害類型很多，韓國梨泰院事件可歸為人為災害，但另外一個比較常見的自然災害是火燒山，包括美國加州、法國南部、北非與其他地方發生機會增加，因為地球氣候已經跟之前不太一樣，相關單位必須要面對「無法預測的災害」發生機會提升，因此如何透過AI、物聯網、感測器等智慧科技，提高防災警覺，降低災害影響，將會是智慧防救災發展的重點，更是電子業可以協助的跨域應用領域，並能透過遠距無線通訊，加速環境感測數據傳輸，提升防救災能力。

韓政達理事長認為，過往智慧技術的整合，大多都是單一區塊的技術整合，此次四方協會簽署MOU，則是可以落實場域應用生態系建立，讓科技可以落實到服務人群裏面，進而達到End to End垂直性的產業鏈整合。

林瑞岳理事長指出，智慧型紡織協會的會員涵蓋紡織、電子與資通訊產業等廠商。在救災場域，消防員穿的防護衣可以防火隔熱，但無法得知身體狀態改變與環境異常變化，透過智慧型紡織品的技術，可以將生理狀態反應出來，也能把周遭環境的災害情況、環境傷害程度，讓消防員在衣服上就可以顯示出來，甚至可以從外面監控中心告知消防員現在所處環境狀況。因此，智慧型紡織協會的功能，可以製作穿在身體內側能監控身體狀況的衣服，也能夠製作穿在身體外面，積極保護消防員安全的智慧防護衣。

彭啟明理事長點出，以往大家都認為防救災是政府的事，但是這幾年下來民間發現，要先自助、互助之後才能公助，因為政府力道有限，而且創新來自民間，舉例來說，防災協會近來最熱門的需求就是協助企業進行減災的辦公室避難盒。彭啟明也認為，政府未來會用更智慧的方式來幫民眾進行防救災，因此集合更多單位的力量，透過跨面向的能力，進行廠商知識交流，最後形成商業的機制，讓大家能夠在裡面既能防救災，也能做生意，如同企業進行ESG一樣，既減碳又可以賺錢。

施振榮榮譽會長致詞時表示，這次是來見證台灣廠商面對未來趨勢的發生。第一個是實踐「新微笑曲線」，也就是透過跨領域整合，把右邊新的體驗經濟與左邊的共享經濟一起發展；第二個是進行「以內需帶動外銷」，也就是未來的外銷會是一個整合方案，在國內市場先做出更成熟、更精進的產品，以台灣作為示範場域進行驗證，然後才來進行外銷。第三個是新的對於中心/衛星廠的思維，傳統思維中，中大型廠商就是中心，小型廠商就是衛星，但在新形態中，中心是屬於面對微笑曲線最右邊客戶的廠商，所有來配合提供解決方案的廠商都是屬於衛星，所以中心廠商可以很小，衛星廠商可以很大很多。面對未來以少量多樣、以應用為主的新型態，以此次MOU合作方向來看，未來主導的中心是防救災，從需求來提出整合跨領域的要求，而其他合作廠商就是衛星。

為讓相關產業人士能更了解智慧防救災科技創新應用，在台北市電腦商業同業公會協助下，同步辦理「智慧防救災論壇-新興科技跨域整合創新應用」，邀請台灣防災產業協會彭啟明理事長、全波科技童玉瑋總經理、富鴻網李浩光副總經理、福懋興業鍾信男資深工程師等產業專家，從防災產業、消防救災工安預防、5G匯流科技創新應用、智慧服飾安全防護等面向，分享防救災最新發展趨勢，以及跨域整合科技應用實際案例，並有Super TaiRa•GloRa智慧防救災、智慧科技登山服飾系統等多項創新跨界智慧防救災解決方案現場展示。

彭啟明理事長在「氣候變遷下的防災產業開展」演講中點出，面對氣候變遷的兩種方式，一個是減緩，另外一個是調適。由於氣候變遷因素，使得現在發生的災害有不少都是屬於複合型極端事件，因此以現有的防災體系，難應付極端氣候災害，而且減碳與調適（防災）都很重要，政府與企業都需要有上位政策來思考。因應全球淨零碳排趨勢，不少企業投入TCFD（氣候變遷相關財務揭露），開始積極重視災害風險，但仍需要有更好的公私協力平台，共同來倡導。彭啟明也認為，政府與企業要善用新科技，這樣才確保台灣面對下一次巨災來臨，可以更從容面對。

童玉瑋總經理在「消防救災暨工安之本土無線技術」演講中，說明消防救災暨工安之本土無線技術GloRa，對比目前市面上常見的無線通訊技術之差異，如LoRa、Wi-Fi、Sigfox、4G、NB-IoT等，包括GloRa大幅降低LoRa的誤碼率、靈敏度提高10dB、訊號衰減降低15dB、抗干擾能力高出10dB，所以很適合在無線通訊不易建立的場域使用，如消防人員救災、登山活動、工業安全等，可協助相關設備業者以GloRa通訊技術，開發對應裝置，提供防救災資通訊應用，以降低救災時間損耗與人員傷亡。

李浩光副總經理在「5G匯流科技創新應用及案例分享」演講中，以花蓮玉里918大地震實際救援案例與經過，說明如何透過「5G AI 智慧搜救平台」，整合5G O-RAN專網、UAV 高解析即時影像、3D擬真災區建模、AI 語音與影像辨識、AR 擴增實境眼鏡、多訊息戰情統合看板等新興科技，讓救難大隊可以在第一時間進入坍塌建築當中進行搜救，而且在搜救前能獲得充分資訊，確保人員安全，並提升救援成功率。

鍾信男資深工程師在「智慧服飾在安全防護的應用」專題演講中，介紹第一代主動式保溫智慧服飾應用，分享次世代A+智慧衣的開發歷程與策略，並展示由紡織產業綜合研究所、福懋興業、廣越企業、華電聯網、金磚通訊科技，所共同開發的智慧科技登山服飾系統架構與實際應用。也針對防救災場域所規畫的「安全防護消防服」，從需求面、功能面、感測面與系統端進行分析，更歡迎跨域業者可以一起參與安全防護消防服的開發、測試與應用驗證。