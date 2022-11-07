第一屆臺灣印度CEO論壇 企業領袖共拓合作新契機

由中華民國經濟部與印度政府商工部合作共同推動，首度辦理「2022年臺印度CEO論壇」，於11月3日在印度拉里特新德里飯店（The Lalit New Delhi）隆重登場，臺印度企業菁英共聚一堂，聚焦「電子製造」及「智慧交通」（含電動車）等產業，探討未來具有潛力之貿易與投資合作機會，深度交換意見，會後臺印度雙方並發表共同聲明，期許未來臺印度企業合作更加深化，並能夠落實解決目前雙方企業拓展與合作的各項議題。

外貿協會徵集15家具投資印度實績或有意前往投資之電子製造、智慧交通等臺印度潛力合作領域的企業領袖，組成臺灣代表團前往第一屆臺印度CEO論壇，由台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽率團，外貿協會副秘書長李惠玲代表出席；印方則由印度商工總會（FICCI）共同籌辦，該會副會長Dr. Anish Shah率領Mahindra、Vendata等大型集團企業與會，與我方業者互動熱絡，雙方並於會中充分分享商機與合作潛在機會。

CEO論壇與會者大合影。圖╱貿協提供

會後臺印度雙方簽署聯合聲明，聲明中臺方表示，為促進市場進入，避免重複作業，希望能與印度達成互相承認相關認證。臺方並希望印度政府能鼓勵電子產業明（2023）年組團參加由外貿協會與電電公會合作的「台北國際車用電子展Autotronics」暨「台灣國際智慧移動展2035 E-Mobility Taiwan」、及「台北國際電子產業科技展Taitronics」。此外，第二屆CEO論壇將輪流在臺灣由外貿協會舉辦，臺方誠摯歡迎印度代表團來臺。印方則提出希望台商前往投資設廠，並在半導體、電動車及工具機等明星產業領域展開後續合作。

本次臺印度企業高層論壇，雙方眾多企業界代表互相交換商情資訊，猶如為臺灣企業點亮拓展印度市場的明燈，雙方企業並允諾持續參與論壇活動，一同獲取疫後復甦長單與布局商機。