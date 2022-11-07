北科大城市科學實驗室攜手美國MIT合作 展示配備教具及研發成果

鏈結國際名校、活用頂尖科技，國立臺北科技大學與美國麻省理工學院（MIT）共同成立跨領域研發與教學並進的「臺北科技大學城市科學實驗室」（City Science Lab @ Taipei Tech），日前公開展示配備教具及研發成果，包括波士頓動力（Boston Dynamics）的機械狗、優傲科技（Universal Robotics）UR5機械手臂等高階智慧機器，以及實驗室研發的仿生機械魚等，進行複雜機電與AI軟體的整合研發運用，發揮北科大動手實作、動腦創新的優良傳統。

北科大電機系講座教授姚立德指出，本實驗室藉由校友的穿針引線與出錢出力，與MIT城市科學實驗室主持人藍森教授（Kent Larson）合作設立的全台首座加盟實驗室，位於北科大正校門對面的忠孝東路黃金地段，希望成為全球頂尖師生、優秀青年學子團隊合作的場域，共同攜手打造台灣科技島。

波士頓動力機械狗Spot為北科大CSL高階配備教具。圖／北科大提供

麻省理工學院早於1969年制定大學生科學研習計畫（UROP），實踐首任院長羅傑斯「基於實驗進行教學」的信念。在北科大校長王錫福的支持下，北科大城市科學實驗室將導入UROP制度，開放全校學生申請，除了強化北科大與麻省理工學院的研究交流，更利用豐富的教材、教具等軟硬體設備進行教學，鼓勵學生與老師共同探索各種可能，培育科學研究新世代人才。

其中，由校友出資贊助的三台波士頓動力機械狗Spot，其中二台在北科大，一台在MIT，執行兩校實驗室異地同步教學。Spot機身搭載光達、紅外線與立體視覺感測器，能即時繪製3D點雲地圖，並在行走時偵測與閃躲障礙物，攀爬斜坡樓梯、跑跳都難不倒它們，已運用於退役核電站、發電廠、海上鑽油平台等，執行巡邏、故障排查、洩漏偵測等困難或危險的任務。

仿生機械魚為根據真實魚類外型而設計的流線型機械魚，透過機器學習方式模仿魚類水下游動，展示北科大仿生技術的研發能力，已躍上霹靂電影《素還真》並與海洋科技博物館合作。其運動控制包含仿生資料蒐集、數據分析、人工智慧、嵌入式系統編程等實作領域，可依程度設計教具，廣泛使用在大學、中學、國小相關課程，讓學生發揮自造者精神。

北科大電機系講座教授姚立德（中）介紹北科大自主研發的仿生機械魚。圖／北科大提供

此外，機器人小駱（Campus Rover）由姚立德教授團隊與工業設計系合作研發，可於校園、醫院內獨立運送公文或樣本，透過手機App送取件，還能自動充電，實現疫情下的無接觸傳遞。

北科大持續推動台灣產業智慧升級，由多位傑出校友聯合捐款成立的「精密分析與材料研發中心」，擁有最新穎與先進的硬體設備，不僅提供校內師生研發新科技、新技術，扮演育才的重要平台，同時提供業界精密機構與材料分析資訊、建立全尺度的統整檢測技術與全方位的專業諮詢平台，包括逆向工程的分析服務。精密中心近年已取得TAF認證實驗室資格，所出具的報告具有國際公信力及效力，可作為中小企業認證，將創新產品推往世界的最佳後盾。