金屬中心18項密技 2022 TASS會展吸睛

文/葉圳轍

金屬中心上週(11/3~5日)參加在高雄展覽館舉辦的2022年亞洲永續供應+循環經濟會展，以「淨零永續•再造經濟」為主軸，展示經濟部技術處18項科專技術成果，強調資源循環零廢棄，提供業者在循環經濟上完善的解決方案，在會場成為吸睛亮點。

亞洲永續供應+循環經濟會展開幕典禮，圖為開幕式，金屬中心董事長林仁益(右四)也應邀出席。圖/金屬中心提供

金屬中心表示，近年經濟部技術處積極推動鋁材循環再生，提升再生鋁金屬製品的價值，因此委託該中心執行「循環鋁材創新應用製程技術開發計畫」，開發多項創新技術；其中「低耗能潔淨摩擦攪拌銲接技術」更是榮獲2022 R&D100 Awards的殊榮。該中心更已將該技術導入5G訊號、電動車產業，協助業者快速對應新產品結構開發需求，以爭取國際大廠訂單。

製程端方面，因應車輛輕量化趨勢，隨著鋁合金的強度提高，成形的困難度也增加，而國內的冷沖壓製程常面臨成形性不佳，容易鈑件破裂，需反覆修模調整或以多道次成形來克服此問題，透過國內第一條鋁合金溫/熱成形示範產線來減少成形失效造成二次加工廢料，並可單道次一體成形具複雜曲面的鋁合金鈑件，同時兼具尺寸精度，協助業者運用在航太、軌道車輛上，展現循環經濟商業模式及高值化產品。

此外，金屬中心也利用廢蚵殼與廢石材，透過不同成份比例、轉換溫度，製成耐溫之氧化物，取代傳統鑄造用進口砂材，並應用氧化物遇水熱裂解現象，解決傳統殼模難以去除之技術缺口；該技術也結合3D列印，應用於北海岸海洋珊瑚的復育，取代現行的塑膠/玻纖/陶瓷基座，預估每年省下近60億的廢棄物處理費用，並創造每年近150億新材料應用商機。