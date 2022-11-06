曜盛能源儲電廠動土 能源轉型添新彩

元富能科是匯集「投資、開發、施工、維運、儲能、售電」完整一站式的電業整合服務供應商，元富能科旗下曜盛能源為響應國家政策，積極投入儲能系統建置，以協助發揮穩定電力系統，於11月4日在嘉義縣頭橋工業區舉行儲能電廠新建工程開工動土典禮，為我國能源轉型再添新彩。

曜盛能源董事長張志仲致詞說，近年來政府持續推動能源轉型，綠能發電量快速增加，相對的讓台灣電網面臨快速變動、穩定性與可靠性不足等重重考驗，國發會111年3月底公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，若想要兼顧淨零碳排與電力穩定，儲能系統因可以調節電網，絕對是關鍵首選。

元富能科將陸續完成20MW儲能系統之建置，在創能、節能與儲能方面配合政府再生能源政策，提供台電更多的電力調度，共同維持電網供電的穩定性。

張志仲呼籲，儲能產業需要多元且跨領域的專業技術能力，包括電力電子、電力系統、電池化學、資通訊與機電等技術，展望未來，若要讓台灣電力系統更加穩定，期待政府全力輔助業者投入，使儲能產業更穩定的發展，並成為實現淨零排放的重要推手。

配合政府能源政策，曜盛能源將投入參與台電的「電力輔助服務市場交易平台」，提供電力系統調頻備轉服務，規劃建置2.5MW的儲能系統，提供給台電電力調度，維持台電供電的穩定性，並創造公司長久穩定的收益。

曜盛能源董事長張志仲於開工動土典禮致詞。 圖/戴辰攝影



元富能科董事長黃陳柏彰（右4）及曜盛能源董事長張志仲(右5 )與經營團隊們於典禮後合影。圖/戴辰攝影

元富能科董事長黃陳柏彰（右3）及曜盛能源董事長張志仲（右4）與專業的協力廠商們合影。圖/戴辰攝影