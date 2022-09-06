高雄產業3.0成型 S科技廊道翻轉高雄

台積電宣布高雄設廠，預計楠梓園區6月動工，2024年完工，2025年後進入量產，吸引全台目光。高科技產業鍵從IC設計研發、製造、封測等上下游產業鏈工廠進駐高雄，未來五年將從重工業轉型成為新半導體迴廊，高雄即將完成最新的產業升級，可望創造4.5萬個工作機會。從路竹、岡山、橋頭、楠梓、仁武、亞洲新灣區、大林蒲以及和發產業園區，高雄從北而南全面推動半導體與5G通訊、航太科技，並吸引外商搶入。

早期高雄加工出口區發展為我國重工業重要聚落，產業1.0的發展脈絡透過國營企業帶來的大量穩定就業機會，發展成熟的商業區、居住地區與生活機能圍繞廠區週邊發展，中鋼、中油、台船打造高雄工業城。許多工業區與工廠聚落至今依然憑藉優良的研發與技術，結合新科技的材料生產與相關產業轉型，成為高雄的隱形冠軍。

隨著產業2.0建設引入許多觀光建設與交通發展，包含捷運、輕軌等，SKM PARK與未來即將落成的LALAPORT等假日購物好去所，為高雄的生活美好注入新的動力。藉由文化與觀光產業為高雄注入新血，高雄是如今風貌已煥然一新，豐富的公園綠地增設公共藝術造景，衛武營與駁二藝術特區更是讓高雄成為著名的藝文之都。

高雄輕軌建設的完成引領高雄產業邁入2.0。圖/高雄市政府捷運工程局資料照

近年亞洲新灣區與橋頭科學園區等重要都市規劃加緊腳步開發，高雄即將邁入產業3.0的新格局。以國道一號系統作為高雄產業中軸線，讓數個產業園區蓬勃發展，串聯高雄南北重點發展科技園區，結合半導體、航太科技、5G產業等；台88快速道路接軌大發工業區與和發產業園區，橫向連接南高雄至屏東的工業重鎮，與五甲交流道系統銜接國道一號系統，自台南的南部科學園區，一路向南至北高雄的路竹、橋頭科學園區，高煉廠加上楠梓加工區，接著是大社、仁武產業園區，持續向南可抵大寮，緊接原工業區的林園、小港一帶，串連南台灣半導體「S」黃金廊帶，顯現國道一號與台88快速道路帶領加速產業間的交流，迎向嶄新未來，成為各大園區物流命脈。

已然成熟的夢時代與三多商圈聚集具有消費力的購物人潮，未來亞灣區與橋頭科學園區、仁武航太園區，加上政府重大建設推動鳳山第二商業中心未來發展，結合多項建設重塑全新高雄鳳山城市輪廓，打造高雄新半導體S廊道。

政府即將大力發展鳳山第二商業中心，結合多項建設重塑全新高雄城市輪廓，打造產業S廊道。圖／齊銳廣告提供

近期宣布進駐的重點外資包含德國半導體材料大廠默克、半導體大廠英特格等世界級大咖，結合國內重點企業與科技迴廊，未來數年內除了帶動產業升級與人口進駐外，也將進一步推升高雄房市水漲船高。