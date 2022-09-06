群崴國際 進軍Emulate3D數位攣生/虛實整合平台

新冠疫情带來了更頻繁的產線停擺和更加激烈的全球競爭，讓OEM廠商的交期要求越來越緊縮。OEM廠商面臨到新的挑戰有：效率以及穩定的需求，希望以最少的時間要求下完成對客戶的訂單，同時也降低試車時間以及風險。為此，洛克威爾自動化提供OEM客户一款以數位攣生技術下的解决方案: Emulate3D。

群崴國際商開發經理謝宏昌表示，Emulate3D作為一個動態仿真系統，其優勢在於整個平台底層有內嵌大量的物理運算模型，也有每年更新的模型庫，有輸送帶、各家的機器手臂、AGV、自動化倉儲、水槽…..等等，可以直接拿來套用，進而快速生成。user也可以將自己畫好的3D CAD直接導入環境其中，建立自己專屬的資料庫，從而得到展示、虛擬測試以及驗證。所以在OEM廠商在進行設備機台的規劃階段就可以使用Emulate3D進行DEMO，可以很快速的直接讓物件被展示，這讓OEM廠商的業務可以在設計初期就透過平板、手機向客戶快速展示他們能夠做到什麼階段以及建議，包括是否會有撞機問題呢？是否會有操作人員的公安問題呢？設備機台運行起來的效能還是只能用想像的嗎？在此都會一一得到直接解答。

他說，「Emulate3D 還可以進行從小至設備、大至產線或整個工廠的吞吐量統計，和其在滿載下的數據收集…等等數據，進而統計到EXCEL成為報表圖，讓使用者很容易可以透過這些數據知道整個OEE狀況。最重要的，Emulate3D可以透過多種平台來做控制測試，內部的Quick Logic，然後C#、JAVA 套用API，還有跟外部各家的實體/軟體PLC連結來測試，這些通通都有支援，可以讓控制工程師不用等到實體產線組裝好就可以進行邏輯的判定跟優化，進而使專案時程得到縮減，能夠在規定時程內完成。」

謝宏昌表示，在洛克威爾買下Emulate3D之後做了很多的優化，例如：ICT磁浮運送台車系統可以在其環境下進行規畫硬體Layout以及工作站的擺放，確認動作無誤之後，即可將其邏輯直接升成為5000系統的PLC程式。全部內容可以在極短得時間內完成;再配合ACM上完整的Machine Builder、PlantPAX的程式庫，即可完成大部分的專案且可以立即知道程序流程動作是否正確。Emulate也有VR技術，可以讓操作者可以身歷其境地在虛擬現場操控，值得注意的是，在此所呈現的是連虛擬的HMI介面的畫面，都是跟專案一致像是真實實際畫面。「透過數位孿生的技術，身歷其境，現場人員可以更快速知道如何操作，也更熟悉自己的產線。」

謝宏昌指出，以往在一件案子的進行，往往會經過設計、組裝、驗證三個階段；然後常常會因為施工互相是有順序或是資訊不對等的關係之下，導致驗證階段的時間被壓縮，進而致使案子時程超過原先預定的時間。現在有Emulate3D ，集合上面所有的優勢，把案子包含進來的所有相關人員，從分工合作變成了共同開發，大家在這虛擬環境下資訊以及觀念都是在同個水平下討論，不會有資訊落差問題產生，進而使得開發周期縮短。

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