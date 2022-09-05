貿協籌組淨零碳排形象館 搶占臺泰合作商機

由經濟部國際貿易局與外貿協會合辦的泰國臺灣形象展-淨零碳排形象館，8月31日於臺灣及泰國兩地連線舉辦，「淨零碳排形象館」集結臺灣知名綠能大廠共同參展，包括：聯合再生（URE）、鐙鋒綠能（HIPOWER）、德宇複合材料（DEYU）、滾動綠自然（ROLLING GREENS）等9家，於線上親自展示介紹最新產品，吸引泰國企業前來洽談，開創商機。

蔡英文總統於今（111）年世界地球日表示，政府將在「科技研發」和「氣候法制」兩大基礎上，推動能源、產業、生活、社會等四大轉型，加速淨零排放的發展進程，朝「2050淨零排放」目標前進。臺灣是綠色產業生產及研發的重要基地，同時具備完整的創儲能和環保設備供應鏈，在內需市場2025年太陽能建設需達20GW目標下，帶動太陽能產業持續發展。

聯合再生（URE）為臺灣最大的太陽能電池及模組製造商，本次和泰國前五大太陽能EPC業者進行洽談，討論合作可能性。鐙鋒綠能（HiPower）的「mGen純氫發電機」採用甲醇代替汽柴油為主要的動力來源，獲得泰國前三大電信業者的青睞，泰國當前積極擴建行動5G通訊基地台，備用電源是其中的關鍵產品之一。滾動綠自然（ROLLING GREENS）為亞洲微生物市場中極少數擁有超過150億以上有效活菌數的公司，該產品可完全取代對土地有負面影響的化學肥料，泰國前三大化肥進口商，因泰國政策對於化肥的管制越來越嚴格，參加淨零碳排館與滾動綠自然公司洽談，對於臺商產品展現高度興趣，後續商機可期。

外貿協會積極協助我國綠色科技業者拓展海外市場及協助國內業者進行減碳，近期活動有10月20日綠能環保採購大會、11月8日企業碳健檢（桃園場）、及明（112）年3月15至17日的日本智慧能源週，歡迎業者踴躍報名參加。