台灣精品實體回歸歐洲最大消費電子IFA展

睽違兩年，歐洲最大消費性電子展-柏林消費電子展（IFA）9月2日實體登場，全球智慧科技大廠如SONY、LG、Nokia等均彙集於IFA發表最新產品，臺灣企業藉由「台灣精品」（Taiwan Excellence）國際記者會的發聲，及台灣精品館展示最新科技產品的方式重返IFA，讓全球媒體及買主體驗來自臺灣的科技精品。

為協助臺灣企業搶攻歐洲市場，由經濟部國際貿易局指導、外貿協會執行的臺灣產業形象廣宣計畫（IEP），本次特徵集14家台灣精品企業包括宏碁智新、華碩、啟德、友訊、鴻辰、義誠、愛比、聚陽、民傑、紙綸、台灣樸緻、普萊德、智晶、英霸參展。在亮眼設計的台灣精品館中，展示涵蓋智慧家庭娛樂、數位醫療與運動科技、監控及影像設備、資通訊及電競共4大區域43件展品。

IFA台灣精品發表會，愛比科技發表最新產品。圖╱貿協提供

開展首日台灣精品即以「Throughout your day, tech from Taiwan leads the way」為主題舉辦發表會，介紹4項首次在德國市場露出之新產品，包括宏碁智新、鴻辰通訊分別推出居家型、穿戴式的空氣清淨機，無論大空間、個人行動都能體驗淨化呼吸的自由，減少病毒及過敏原。愛比科技的多模式協作攝影機，超廣角、雙鏡頭及專利滑軌支架設計，提供一機多功能的協作模式。紙綸科技的翠玉白菜相機，透過樹脂液體流動性仿照玉生成的紋理，調製出翠玉白菜的清綠與透亮潔白，不只是藝術品，也是數位相機，在科技主題的展場中透出一股文青風。

外貿協會表示，發表會吸引包括德國前三大日報Welt、最具影響力IT媒體Chip等超過25家媒體參加。駐德國代表處大使謝志偉表示臺灣在自然環境上為島嶼卻不孤立，臺灣企業持續以活力和創新與世界接軌，這次的台灣精品企業即以其最佳產品與所有來IFA的買主及參觀者進行對話和連結。

謝大使化身台灣精品一日拳擊運動選手。圖╱貿協提供

外貿協會提及，啟德的無線心率體脂計、義誠全世界第一台採用水循環和水波按摩、可舒緩眼睛疲勞的酷熱敷，以新穎的設計成功吸引德國當地商業日報-FAZ與FOCUS等媒體採訪，分別觸達上述媒體之熱愛運動及重視健康的讀者。聚陽、宏碁智新、民傑、智晶光電也於記者會後接受經貿雜誌記者採訪。

買主體驗智晶光電的智能運動頭戴裝置。圖╱貿協提供

IFA自1924 年開始舉辦為全球最具規模的3大消費電子展，也是歐洲最大的國際視聽及消費類電子產品展覽，為歐洲消費類電子採購商、批發商、零售商瞭解與採購該領域商品的首選展覽。每年9月，配合年底採購熱潮，品牌大廠皆藉機在此發表新品。今年IFA Berlin主題包括智慧家庭（SmartHome、IoT裝置）、蘋果專區（iZONE）、大眾通訊（通訊、手機、GPS、網路、家電）、電腦周邊（家庭娛樂、聯網）等。大會統計本次共有來自超過45國、1,100家企業參展，可見IFA在國際中的地位。