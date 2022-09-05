工業局推動中衛體系減碳 輔導有成

家登體系預期半年內創造2座大安森林公園年碳吸附量

經濟部工業局因應全球氣候變遷衝擊及國際淨零減碳目標，積極推動中衛體系減碳輔導工作，由中衛發展中心協助廠商，透過中心與衛星體系減碳輔導，帶動夥伴業者共同減碳縮短進程，目前已選定家登精密合作，預期半年內結合供應鏈將創造2座大安森林公園年碳吸附量。

本計畫希望結合在特定領域技術，具有獨特性及關鍵性與在全球市場具領先地位的中堅企業，而家登精密工業股份有限公司為第六屆卓越中堅企業獎，也願意因應國際淨零碳排趨勢，共同邀集夥伴供應廠商推動減碳並宣示達成減碳目標。

家登精密為半導體高階製程產業供應鏈上重要的供應商，擁有世界唯二、亞洲唯一極紫外光光罩傳送盒（EUV Pod）技術，在半導體產業具有關鍵地位，為推展及落實ESG與淨零排放，特籌組「永續供應鏈委員會」，藉由本活動宣示中衛體系減碳工作正式啟動，並訂定共同減碳目標，期望以體系合作共同推動減碳達到共榮共好。

另方面，中衛發展中心長期輔導中心廠與體系夥伴，以永續力的淨零碳排、體系力的供應鏈創新、數位力的數位轉型等輔導能量，協助廠商透過盤查及碳足跡找出排碳熱點，並導入節能減碳診斷服務及精實管理，有效快速降低碳排，再結合智慧節能控制及碳管理平台串接、運作，發揮數據管理能量，未來將能達到永續低碳，邁向碳中和目標。