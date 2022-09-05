小水力大商機 中衛中心攜手水律創第三大綠能產業

來到花蓮，跟著綠色的路牌標誌開往木瓜溪方向，再向前一小段路程就可以到達此行的目的地－小水力發電園區。早在日治時期，日本政府就已經挑選到這塊應許之地，這裡有得天獨厚、源源不絕的水力資源，便在此興建花蓮地區第一座水力發電廠。由於水流區域內有高低落差得以發電，因此這裡遍布各類的水輪機，水輪機等同於水力發電站的「心臟」，能將水流轉化為機械能，進而產生電能。

沿著溪流旁的渠道走，就能看見小型的發電機正在運轉著，它就是由水律能源所開發的－初英小水力，它使用的是阿基米德發電機組，參考德國機器參數並與日本大學合作，打造螺桿式水力發電機組。執行長陳谷汎一邊介紹機組一邊低頭尋找，陳執行長說，這裡生態豐富，除了魚之外還能看到鱉出沒！中衛顧問團隊也跟著仔細查找，果不其然，有隻鱉從水底探出頭來，就像在跟大家打招呼。水律公司的水力發電機組，經過特殊設計，屬超低轉速，扇葉也做鈍化處理，能與大自然共好，保存原有的生態環境。

財團法人中衛發展中心長期耕耘能源管理領域，也是唯一官方指定的能源人培機構，這二十年來中衛不遺餘力地推動能源相關業務，目前也積極布局能源管理、綠電媒合、淨零碳排與永續企業輔導等技術服務。綠能產業在台灣發展困難，像是地理環境限制、環評問題、與顧慮民情等，要再建置大型的水力工程幾乎是不可能的事，中衛顧問認為，未來朝向利用既有水力設施來發展小水力，是最有機會的。執行長陳谷汎表示，小水力發電尚在萌芽階段，在水權與法規上需要整合與突破，中衛對水律而言，是重要的產業加速器，能協助推動小水力這個再生能源項目，未來成為台灣第三大的綠能產業。

台灣的水力發電技術，已經有150年的歷史，過去因仰賴大型水力發電設施，因此能發展小水力的潛力場址幾乎未被開發，中衛發展中心產業經營部經理黃騰瑩表示，現階段必須從法規、技術、工程、環境、教育等各方面著手，結合公民電廠與地方創生，活用水電技術，才能讓台灣的水利設施產業更加蓬勃發展。中衛與水律共同合作，除了開發小水力電廠之外，並取得再生能源設備認定以及綠電憑證，協助水律完備申請所需之相關資源。

不只花蓮的木瓜溪能做水力工程，其實台灣各地都有豐沛的水力資源，匯集不斷流動的水能量，所產出的電能除了可以提供工廠、社區自給自足之外，也能進一步為他們帶來收益。小水力隨著科技的腳步，已經來到低水頭、小流量、高效率、智能化的電廠時代，未來很有機會能夠滴水穿石，小兵立大功。