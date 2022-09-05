德國柏林消費電子展 新北形象館2.0吸睛

新北市國際招商馬不停蹄！今（111）年首次攜手新北市業者參加6月份的「2022日本移動通訊應用展」，創造1.53億元商機；8月份辦理「新北國際採購商洽會」，累計媒合近350場次、促成18.43億元的潛在商機。新北市看好歐洲消費性電子與家電科技產業市場潛力，攜手12家技術領先企業，參與「2022德國柏林消費電子展」，協助業者踏上國際舞台。該展期已於昨 (4)日在柏林德國會展中心（Berlin ExpoCenter City）盛大登場，預估可再爭取2億元海外商機。

「德國柏林消費電子展」是全球指標性的消費性電子產品展覽，匯聚IoT、穿戴式裝置、SMART TV、觸控生活及智慧家電相關領域頂尖產品，並吸引46國企業主參觀採購。該展會先前受疫情影響兩度停辦，今年是疫後首次開展，睽違兩年再次舉辦，復甦性人潮備受期待，潛在市場規模龐大，是新北企業爭取在歐洲曝光的最佳平台。

今年9月份再次攜手12家新北企業籌組「新北形象館2.0」參展，展品項目多元，包含全球工業電腦領域的領導廠商磐儀科技以「HT10強固型平板電腦」參展，提供店鋪有效進行庫存管理，大容量1,000毫安培的熱插拔電池，可長時間工作不間斷；亞旭的智慧家庭方案「時光雲多媒體儲存裝置」，跨平台保存照片及影片；帝均「藍寶石螢幕及鏡頭保護膜」、圜達、云辰、昭營、翰沃、菁盛、升洋、串流、聖保德、瑜得、金上達、奇磊、登騏、瑞瑪等公司展出之頂尖產品，相信能為歐洲市場開啟「新北品牌」風潮。

新北形象館以「實虛結合、遠程參展」模式，由歐洲當地派駐工作人員現場進行介紹，並協助與臺灣端業者即時視訊媒合，直接進行業務洽談。本次新北參展產品多元，獲得不少現場買主業者停駐洽商。同時，經發局也在館內置入新北城市訊息，讓海外企業認識新北市優越之投資環境與產業優勢，提升城市國際能見度。