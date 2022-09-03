搶攻綠電商機！BEGIN開放加盟智能充電站

ESG科技解方，9/4前BEGIN在台南綠色展展出

想搶攻綠電商機？美國加州日前宣布2035年全面禁售燃油車，根據國際能源署（IEA）的報告，2030年全球電動車銷量占比將達三成，也間接讓電動車配套商機大爆發。台灣碳資產集團旗下「BEGIN永續數位平台」開放電動車智能充電建站加盟，平台提供五大服務功能，搶攻綠能減碳新商機。

「BEGIN永續數位平台」在9月2日至9月4日設攤「2022臺南國際綠色產業展」，展示企業ESG各項解決方案，包括智慧能源管理、綠電交易服務、碳盤查輔導、國際碳權媒合、永續路徑規劃、綠色資產媒合、ESG資訊揭露、永續策略平台導入。台南市市長黃偉哲在昨（2）日下午在展覽會開幕首日也參觀「BEGIN永續數位平台」攤位，在聽取服務項目後，當場邀約BEGIN到台南建站。

台灣碳資產董事長張三河受訪時指出，過去台灣碳資產致力於太陽能發電（EPC），近年來發覺除了產出綠電，EPC業者最需要是透過科技解方進行轉型。「BEGIN永續數位平台」一方面媒合EPC業者綠電給需求消費者；一方面解決企業實現碳中和過程中的相關永續路徑數據以符合國際規範。

張三河說，企業鼓勵員工改開電動車，是一種行動儲能，若能再做到BEGIN平台出行管理，還能達到多重ESG效益。他分析，企業補貼員工購買電動車並提供BEGIN平台充電服務，員工除了享有購車福利外，還能享有充電福利，此一策略，讓企業可以快速掌握真實出行碳盤查數據，還能做到環境、社會、公司治理三方面的永續效益，對上市櫃企業，還能夠獲國際投資機構認同，有機會被看見公司價值。

台灣碳資產旗下平台BEGIN永續數位平台展示企業ESG各項解決方案。圖／蔡淑芬

企業為因應國際客戶要求進行碳盤查及ISO相關認證，台灣碳資產公司副總經理劉德安也觀察到，符合ISO相關認證的盤查太難了，因此，BEGIN平台把ISO認證元素也納入平台的數據管理中，舉凡物流公司、大巴公司、組織用車都能藉由BEGIN平台系統做到量化管理，且設計出可視化界面，讓企業針對問題提出解方。 劉德安提到，南部有許多企業是國際大廠供應鏈，被要求碳盤查合規將越來越急迫，不妨先從交通減碳及數據化管理開始，對於相關永續節能議題，他也歡迎有這方面需求企業可以趁9月4日前到大臺南會展中心的「2022臺南國際綠色產業展」綠電發電區A110攤位參觀、洽談。